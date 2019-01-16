Святочный бал-маскарад в Липецке собрал более 50 гостей
Головокружительные танцы, очаровательные дамы в красивых платьях, аутентичные игры и чарующие звуки музыки. В эти выходные липчане встретили Новый год по старому стилю, погрузившись в атмосферу XIX века. Клуб «Хрустальный слон» познакомил липчан и гостей города с традициями бальной культуры.
На IX Святочный бал-маскарад явилось более 50 гостей. Их встречали хозяин и хозяйка бала. Собравшись в большом и красивом зале, дамы и кавалеры представились друг другу своими маскарадными именами. Лица присутствующих скрывали маски, поэтому многие оставались неузнанными даже своими знакомыми.
После приветственного слова хозяйки бала начались танцы. Полонез, полька, венский вальс, французская кадриль – гости не успевали выдохнуть, как их тут же захватывало новое танцевальное приключение. Пары кружились, смеялись. Атмосфера становилась все более непринужденной.
Для гостей также организовали игровой салон с аутентичными и современными настольными играми, салон художника и поэтический салон. В перерывах между танцами гости не только наслаждались общением друг с другом. Дамы и их спутники играли, позировали талантливому художнику, слушали стихи.
В конце вечера собравшиеся выбрали короля и королеву бала. В этом году тема Святочного бала – «Мне снилось... Старый сад». Многие гости приняли участие в маскарадной игре. Самый необычный и запоминающийся образ – «Зимняя рябина». К слову, весь вечер гости не сводили глаз с прически прекрасной «снежной» дамы. Ей и спутнику не хватило 1 голоса, чтобы получить титул. Королем и королевой бала стали Жар-птица и Финист – Ясный сокол, явившиеся из сказочного сада. Бесспорно, самая яркая пара этого вечера. Еще одна номинация, которая уже стала традиционной, королевич и королевна бала. В ней участвуют юные гости мероприятия. В этот раз корону получили Кай и Герда.