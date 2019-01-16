2019-01-16T08:51:18+03:00
Общество

Святочный бал-маскарад в Липецке собрал более 50 гостей

Королевой и королем вечера стали Жар-птица и Финист – Ясный сокол [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Святочный бал-маскарад в ЛипецкеСвяточный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Головокружительные танцы, очаровательные дамы в красивых платьях, аутентичные игры и чарующие звуки музыки. В эти выходные липчане встретили Новый год по старому стилю, погрузившись в атмосферу XIX века. Клуб «Хрустальный слон» познакомил липчан и гостей города с традициями бальной культуры.

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

На IX Святочный бал-маскарад явилось более 50 гостей. Их встречали хозяин и хозяйка бала. Собравшись в большом и красивом зале, дамы и кавалеры представились друг другу своими маскарадными именами. Лица присутствующих скрывали маски, поэтому многие оставались неузнанными даже своими знакомыми.

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

После приветственного слова хозяйки бала начались танцы. Полонез, полька, венский вальс, французская кадриль – гости не успевали выдохнуть, как их тут же захватывало новое танцевальное приключение. Пары кружились, смеялись. Атмосфера становилась все более непринужденной.

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Для гостей также организовали игровой салон с аутентичными и современными настольными играми, салон художника и поэтический салон. В перерывах между танцами гости не только наслаждались общением друг с другом. Дамы и их спутники играли, позировали талантливому художнику, слушали стихи.

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Святочный бал-маскарад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В конце вечера собравшиеся выбрали короля и королеву бала. В этом году тема Святочного бала – «Мне снилось... Старый сад». Многие гости приняли участие в маскарадной игре. Самый необычный и запоминающийся образ – «Зимняя рябина». К слову, весь вечер гости не сводили глаз с прически прекрасной «снежной» дамы. Ей и спутнику не хватило 1 голоса, чтобы получить титул. Королем и королевой бала стали Жар-птица и Финист – Ясный сокол, явившиеся из сказочного сада. Бесспорно, самая яркая пара этого вечера. Еще одна номинация, которая уже стала традиционной, королевич и королевна бала. В ней участвуют юные гости мероприятия. В этот раз корону получили Кай и Герда.

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