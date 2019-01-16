В центре Липецка под тяжестью снега и сосулек рухнула вывеска магазина

В Липецке на улице Советской напротив ТЦ «Европа» обрушилась на тротуар вывеска магазина. По словам сотрудников соседних торговых точек, все произошло из-за снега и огромных сосулек, которые сорвались с крыши пятиэтажного дома и сломали вывеску. К счастью, в этот момент пешеходов на тротуаре не было.

На Советской из-за сосулек вывеска магазина рухнула на асфальт.ЧП в центре Липецка обошлось без жертв

Рядом с вывеской на плитке также валяются внушительные глыбы льда, очевидно именно они стали причиной небольшого ЧП. Кстати, на том участке на Советской практически все крыши многоквартирных домов «украшены» сосульками.

Липчане жалуются на сосулькиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Перед Новым годом с крыши сорвалась сосулька и оторвала нам букву «О» на вывеске, – рассказали сотрудники другой торговой чуть выше по улице.

Местные жители жалуются, что снег и лед с крыш убирают крайне редко. По словам жителей соседних домов, в этом году сосульки еще никто не сбивал. Сосульки угрожающе нависают над пешеходами не только Советской. Также на сосульки жалуются жители домов по улицам Космонавтов, Первомайской и проспекта Победы, аналогичная ситуация и в других районах города. Например, в районе ЛТЗ упавший с крыши кусок льда сломал жильцам кондиционер.

Липчане жалуются на сосулькиФото: Лия МУРАДЬЯН

Согласно статье 161 Жилищного кодекса, убирать сосульки в многоквартирных домах обязаны управляющие компании, поскольку крыши входят в состав общего домового имущества. Очистка общего имущества от наледи входит в перечень работ по содержанию и ремонту.

Липчане жалуются на сосулькиФото: Лия МУРАДЬЯН

– На горрайпрокуроров возложена обязанность незамедлительно принять дополнительные меры в целях понуждения ответственных лиц к исполнению обязанностей по очистке крыш зданий от наледей, снега, а также своевременной уборке снега с дворовых территорий и обработке песком тротуаров, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – В случае необходимости к проверкам будут привлекаться специалисты контролирующих и надзорных органов. При наличии оснований материалы проверки будут направляться в следственные органы.

Липчане жалуются на сосульки.Сосульки на Советской не убирали с прошлого года

По данным регионального СКР, случаи падения на прохожих снежных глыб и сосулек в Липецкой области фиксируют каждый год. От этого страдают даже дети. В ведомстве предупредили, что в случае серьезной травмы, ответственным грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.