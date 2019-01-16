В центре Липецка под тяжестью снега и сосулек рухнула вывеска магазина
В Липецке на улице Советской напротив ТЦ «Европа» обрушилась на тротуар вывеска магазина. По словам сотрудников соседних торговых точек, все произошло из-за снега и огромных сосулек, которые сорвались с крыши пятиэтажного дома и сломали вывеску. К счастью, в этот момент пешеходов на тротуаре не было.
На Советской из-за сосулек вывеска магазина рухнула на асфальт.ЧП в центре Липецка обошлось без жертв
Рядом с вывеской на плитке также валяются внушительные глыбы льда, очевидно именно они стали причиной небольшого ЧП. Кстати, на том участке на Советской практически все крыши многоквартирных домов «украшены» сосульками.
– Перед Новым годом с крыши сорвалась сосулька и оторвала нам букву «О» на вывеске, – рассказали сотрудники другой торговой чуть выше по улице.
Местные жители жалуются, что снег и лед с крыш убирают крайне редко. По словам жителей соседних домов, в этом году сосульки еще никто не сбивал. Сосульки угрожающе нависают над пешеходами не только Советской. Также на сосульки жалуются жители домов по улицам Космонавтов, Первомайской и проспекта Победы, аналогичная ситуация и в других районах города. Например, в районе ЛТЗ упавший с крыши кусок льда сломал жильцам кондиционер.
Согласно статье 161 Жилищного кодекса, убирать сосульки в многоквартирных домах обязаны управляющие компании, поскольку крыши входят в состав общего домового имущества. Очистка общего имущества от наледи входит в перечень работ по содержанию и ремонту.
– На горрайпрокуроров возложена обязанность незамедлительно принять дополнительные меры в целях понуждения ответственных лиц к исполнению обязанностей по очистке крыш зданий от наледей, снега, а также своевременной уборке снега с дворовых территорий и обработке песком тротуаров, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – В случае необходимости к проверкам будут привлекаться специалисты контролирующих и надзорных органов. При наличии оснований материалы проверки будут направляться в следственные органы.
Липчане жалуются на сосульки.Сосульки на Советской не убирали с прошлого года
По данным регионального СКР, случаи падения на прохожих снежных глыб и сосулек в Липецкой области фиксируют каждый год. От этого страдают даже дети. В ведомстве предупредили, что в случае серьезной травмы, ответственным грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.