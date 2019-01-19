2019-01-19T03:16:43+03:00
Общество

К часу ночи на Крещение в Липецке в прорубь окунулись более 2000 человек

Крещенские купания на Центральном пляже проходят без происшествий [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Крещенские купания в ЛипецкеКрещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке в самом разгаре крещенские купания. Основная масса желающих окунуться в ледяную воду собралась у главной купели на Центральном пляже. В этом году прорубь перенесли ближе к центру и оборудовали удобной деревянной чашей.

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Удобство отметили и сами купающиеся – в воду могли заходить по два человека и выходить с другой стороны, что позволило избежать длинной очереди и столпотворения у льда, которое наблюдалось в предыдущие годы.

Липчане продолжают идти на Центральный пляж.Наплыв народа ожидают после трех утра

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

На оборудованном участке дежурили спасатели, медики, полиция и силовики. На подходе к купели стоял пункт контроля, где дежурили полицейские с металлоискателями.

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Желающих окунуться в ледяную воду оказалось не меньше, чем в прошлом году. Как рассказал «КП-Липецк» начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Алексей Беззубцев, к часу ночи в прорубь окунулись более 2000 человек. Окунались даже дети.

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– Здесь находятся 12 спасателей, которые будут дежурить всю ночь и утро, до последнего человека, – рассказал Алексей Беззубцев. – Все проходит на достойном уровне, никаких происшествия не было.

Крещенские купания на Центральном пляже Липецка проходят без происшествий.Спасатели будут дежурить до последнего человека

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Благоприятному купанию способствовала комфортная погода. В крещенскую ночь в Липецке было коло нуля градусов, температура воды 3°С. Несмотря на отсутствие мороза, лед был достаточно прочным.

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

После часа ночи людей на Центральном пляже стало значительно меньше, основная масса прошла с 23 до полуночи. По оценке спасателей, вторая волна народа пойдет ближе к утру – после 3 часов.

Крещенские купания в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Крещенские купания в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

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