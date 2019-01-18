В Липецкой области расстреляли из автомата смотрящего за «общаком»

В Чаплыгинском районе Липецкой области раскрыли дерзкое убийство, которое произошло еще 14 ноября прошлого года. Там в поселке Рощинский на улице Луговая на пороге собственной квартиры расстреляли из автомата 44-летнего мужчину. Из собственных источников «КП-Липецк» выяснилось, что убитый был так называемым криминальным авторитетом. Липчанин заведовал деньгами благотворительного фонда местного преступного мира – «держал общак». Именно это обстоятельство могло стать мотивом для убийства. К тому же убитый имел судимости за кражи.

Несмотря на то, что убийство произошло в полдень, никаких свидетелей не оказалось. Полицию вызвали соседи, которые слышали выстрелы, но ничего не видели. Следователи-криминалисты аппарата регионального СКР определили, что в убитого стреляли 9 раз, собранные на месте гильзы и патроны отправили на баллистическую экспертизу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, множественные огнестрельные ранения присутствовали в области грудной клетки и головы – стреляли в упор.

Стрелка искали больше двух месяцев. Отработав весь круг знакомых с уголовным прошлым и собранные на месте улики, следователи вышли на 35-летнго жителя того же района. Именно он пришел с автоматом к смотрящему за общаком. Причем прошел пешком с оружием в руках из соседнего села около 5 километров. Предполагаемый убийца предусмотрительно надел лыжную маску балаклаву, которая скрывала лицо. Убийца просто позвонил в дверь и открыл огонь, увидев хозяина на пороге.

Помимо криминальных разборок есть еще одна версия убийства.

– Конфликт между потерпевшим и подозреваемым длился на протяжении нескольких месяцев, – рассказала «КП-Липецк» cтарший помощник руководителя управления СК Юлия Кузнецова. – По одной из версий причиной могла стать ревность.

Оказалось, что убитый, будучи женат, имел виды на девушку подозреваемого и тайно состоял с ней в отношениях.

Учитывая, что подозреваемый мог быть вооружен, его брали сотрудники полиции и бойцы спецотряда «Феникс» Росгвардии. Сначала мужчина все отрицал, а после решил сознаться и даже указал место, где закопал автомат. Криминалистам пришлось обследовать с металлоискателем и магнитами 300 м2 местности, в итоге они нашли автомат Калашникова. Убийца признался, что автомат ему подарили. Сейчас мужчину взяли под стражу, за убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.