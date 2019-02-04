2019-02-04T12:28:18+03:00
Общество

Ставропольский дальнобойщик с воспалением и температурой пожаловался на больницы Липецка

Молодой человек уверяет, что его не приняли с температурой 40 и воспаленным лимфоузлом [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Ставропольский дальнобойщик с воспалением и температурой пожаловался на липецкие больницыСтавропольский дальнобойщик с воспалением и температурой пожаловался на липецкие больницыФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях в соцсетях появилось сообщение от жителя Невинномысска Ставропольского края. 23-летний Владимир Прасолов работает водителем. 3 дня назад он приехал в Липецк, после чего заболел. По словам Владимира, у него поднялась высокая температура – около 40°С. Парень решил не рисковать и обратился в Областную поликлинику. С собой у него был только паспорт, а также фотография страхового полиса.

- В регистратуре на просьбу помочь мне отказали, - рассказал Владимир. - Сказали обратиться в Приёмный покой к терапевту. Я пошел туда и там я тоже получил отказ. Вторые сутки я лечился сам. Температура то падала, то поднималась. Сегодня утром мне стало хуже. У меня воспалился сильно лимфоузел. Я до 6 вечера терпел. Потом решил звонить в «112» и вызывать скорую прям к машине, в которой я живу. Через 20 минут приехала скорая. Фельдшер измерила температуру, она была 38.3. И, увидев лимфоузел, потрогала опухоль и сказала, что в любой момент возможно начаться осложнение. И потом только резать. На что я согласился проехать с ними в приёмку в инфекционную больницу, куда я прибыл в 19.44. Мне сказали ждать, я просидел минут 15. Мне становилось хуже, температура поднималась.

У Владимира воспалился лимфоузел

У Владимира воспалился лимфоузел

Далее Владимира отправили в комнату и велели ждать врача. Однако, после 30-минутного ожидания к нему так никто и не пришел. Парню становилось хуже, начал болеть желудок. Он сам вышел к врачам и попросил сделать хотя бы укол, либо дать обезболивающее. Однако, по словам молодого человека, его отправили обратно в комнату. Владимир просидел там еще около часа, но к нему так никто и не явился. Тогда парень просто ушел оттуда. Купил таблетки в ближайшей аптеке, ибо больше не было сил терпеть температуру и боль.

В этот понедельник, 4 февраля, житель Ставропольского края решил отправиться домой. До Невинномысска ему ехать 1300 километров. Около 17 часов.

- Надеюсь, до дома дотяну, - сообщил Владимир «КП-Липецк». – Температура лучше, лимфоузел хуже. Видимо, начинается обострение. Сегодня обратился в областное Управление здравоохранения по улице Зегеля. Женщина в кабинете №4 выслушала меня и сказала, что разберутся, накажут всех. Я планирую также написать об этом случае вашему губернатору и в Минздрав России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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