В Липецкой области 2,7% школьников злоупотребляют алкоголем

В этот четверг, 7 февраля, в липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентариям рассказали, как в Липецке лечат алкогольные заболевания.

По информации пресс-службы горсовета, в 2018 году количество больных алкоголизмом в регионе сократилось на 7%. В областном центре - на 6,2%. При этом заболеваемость липчан алкогольными психозами выросла на 22%. Спиртными напитками и суррогатами в городе отравилось 98 человек. В прошлом году - 84 человека. Алкоголем злоупотребряют 2,7% школьников, 3,4% учащихся профтехобразования и 8,5% студентов ВУЗов. Заместитель главного врача ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» Алексей Яковлев сделал вывод, что данные говорят о доступности контрафактного алкокголя.

Ежегодно в области обследуют около 3 тыс. учащихся на употребление наркотиков. Около 2,5 тыс. из них - школьники. Еще 400 ребят - учащиеся колледжей. 300 - студенты ВУЗов. В год специалисты выявляют от 1 до 3 наркоманов среди учащихся. Кстати, обследования является добровольным.

Собравшиеся также обсудили, нужны ли региону вытрезвители. В год на их содержание необходимо около 20 млн. рублей. В области уже есть реабилитационные центры, принимающие больных наркоманией. Однако, по словам нарколога, некоторые граждане не понимают, как нужно себя вести в таких заведениях. Некоторые пытаются разбить окна, оторвать батареи. Для таких пациентов, по мнению Алексея Яковлева, нужно отдельное помещение с фельшерским пунктом.