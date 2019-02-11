2019-02-11T15:03:16+03:00
Общество

К началу года в Липецке 738 безработных

В прошлом году удалось трудоустроить 12 тыс. человек
Юлия КЛЮЕВА
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К началу года в Липецке 738 безработныхК началу года в Липецке 738 безработныхФото: "КП" Архив
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В прошлом году в службу занятости населения обратилось около 14 тыс. липчан. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, содействие в трудоустройстве получили 12 тыс. человек. Средняя зарплата по заявленным вакансиям – 17,3 тыс. рублей. Статус безработного получили около 1,9 тыс. горожан. Размер пособий – от 1,5 до 8 тыс. рублей.

Профессиональное обучение прошли 480 граждан. Из них 66 женщин - в отпуске по уходу за ребенком, 17 пенсионеров. Трудоустроено 80% липчан, получивших дополнительную профессию. 26 безработных получили субсидию для открытия собственного дела – автосервиса, грузоперевозок и т.д. Сумма субсидии – до 58,8 тыс. рублей.

К 1 января 2019 года в областном центре зарегистрировано 738 безработных липчан. Это на 20% меньше, чем к 1 января 2018 года. Кстати, в прошлом году 547 несовершеннолетних пошли работать во время каникул. Это в 2,6 раз больше, чем в 2017 году.

В Липецке высок спрос на водителей автомобилей, продавцов, слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, токарей, монтажников, операторов связи, поваров. Также работодатели нуждаются в уборщиках, грузчиках, фасовщиках, подсобных рабочих. В областном центре не хватает врачей, медицинских сестер, менеджеров и инженеров технических специалбностей.

Коэффициент напряженности на рынке труда к 1 января – 0,28 человека на 1 вакансию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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