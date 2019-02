RockestraLive в Липецке: зрители дважды вызывали музыкантов на бис

В минувшие выходные в Липецке состоялось феерическое рок-шоу. Мощь симфонического оркестра, любимые композиции, полный зал восхищенных зрителей. Все это - концерт RockestraLive.

RockestraLive в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты уже не в первый раз приезжают в Липецк. Но с каждым разом их концерты собирают все более оживленную и активную публику. Новая программа, которую представили артисты, отличалась от предыдущих. Первое отделение, на удивление, оказалось более спокойным, лиричным. После антракта ребята зажгли так, что невозможно было спокойно усидеть в кресле. Липчане хлопали в такт музыке, подпевали, стучали ногами. В перерывах между композициями зал взрывался аплодисментами.

The Beatles, Michael Jackson, System of a Down, Placebo, Aerosmith - музыкальное безумство творилось в этот вечер в ОЦКНТиК. Как только музыканты начали играть хит Linkin Park, весь зал озарился светом фонариков. А услышав Rammstein, зрители уже не смогли сдержать своих эмоций.

Невероятную атмоферу создают и сами музыканты. Играют так, что рвутся струны смычков. Трясут головами, топают ногами, поют. У одной артистки во время выступления даже сломался стул! Его заменили в перерыве. Некоторые сами вставали со своих стульев и пускались в пляс. Они ведут себя очень непринужденно. Улыбаются друг другу и зрителям, разговаривают с публикой. А наблюдать за дирижером - одно удовольствие. Он точно не отказывал себе в эмоциях: бегал по сцене, прыгал, хватал стойку микрофона, делая вид, что поет.

В конце RockestraLive сыграл для липчан на бис. Однако, зрители и не думали уходить. Зал рукоплескал и не хотел отпускать коллектив. Тогда музыканты исполнили композцию "Woo hoo!" из предыдущей программы, с которой они приезжали прошлой осенью. Даже после этого зрители не разошлись. Горожане аплодировали стоя.