Остеклил балкон – попал под статью?

Трагический случай, произошедший в Липецке, обнажил несовершенство законодательства, по которому абсолютно любой хозяин квартиры с остекленным балконом может попасть под уголовную статью. Несколько недель назад, 4 февраля, возле дома №94 по улице Депутатской на 78-летнюю пенсионерку упала глыба обледеневшего снега. Липчанку с тяжелой травмой госпитализировали. На следующее утро женщина скончалась.

По информации пресс-службы регионального СКР, смерть наступила от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования выяснилось, что лед упал с козырька балкона квартиры на пятом этаже. Следователи уже допросили директора управляющей компании, обслуживающей дом, а также хозяина квартиры. Кто ответит за смерть старушки? Пока этот вопрос остается открытым.

Кстати, сами жильцы этого дома не верят, что глыба снега упала с козырька балкона. Корреспондент «КП-Липецк» поговорил с несколькими липчанами.

- Мы сидели кушали, смотрели телевизор, - рассказала Инна. - Я услышала, как льдина просвистела. Выглянула в окно - старушка лежит. Крыши у нас не чистятся который год. Если бы снег летел с балкона, он бы упал на порожки. Не первый год здесь живем. Знаем, как снег падает. С крыши он летел. Позвонила в скоркую, но там сказали, что вызов уже принят. Еще мне очень странным показалось вот что. Полиция еще не приехала. Вышла уборщица из магазина и тут же смысла кровь.

- Все знают, что упала с крыши, а не с балкона, - сообщила липчанка из квартиры, с чьего балкона предположительно упал снег. Сам хозяин от комментариев отказался.

КТО ОСТЕКЛИЛ БАЛКОН, ТОТ И СБИВАЕТ СОСУЛЬКИ?

После трагедии некоторые управляющие компании начали развешивать на домах объявления, мол, с балконов, самостоятельно остекленных, снег и сосульки должны убирать сами жильцы. Многие липчане с этим не согласны. Да и нормативного акта, который бы четко разграничивал, кто должен чистить балконы, не существует.

- Это спорный вопрос и в каждом случае суд или компетентные органы должны подходить дифференцировано, - разъяснила старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева. – Балкон является конструктивным элементом фасада здания. И если исходить из этой позиции, то ответственность за его очистку несет управляющая компания. Однако, если гражданин внес в него конструктивные изменения, к этому же относится самостоятельное остекление, тогда он принимает на себя и риск, связанный с видоизменением этого имущества, в том числе и очистке. Но устоявшейся практики по этому вопросу нет. Ссылки на нормативный документ, который бы дал разъяснения – тоже нет. По какому пути пойдет практика, сказать трудно. Есть только постановление Госстроя РФ от 2003 года «О правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда». Там прописано, что должна осуществляться, в том числе, и очистка от снега и наледи балконов и козырьков.

Липецкие юристы склоняются к тому, что за видоизмененные балконы должны отвечать сами жильцы. Чистить снег, сбивать сосульки.

- На собственника будет возложена ответственность за бремя содержания и риски, связанные с причинением кому-либо вреда, если он произвел изменения, даже остекление балкона, - считает юрист Игорь Печенев. – Ограждение балкона, остекление и отделка относятся к имуществу собственника, за которое он отвечает.

Напомним, если человек решит сбить сосульку, и она разобьет окно соседа – он будет нести ответственность за повреждение чужого имущества. Если лед во время чистки упадет кому-то на голову, в отношении жильца возбудят уголовное дело. Но если, пытаясь расчистить балкон, горожанин упадет вниз – это уже несчастный случай. К тому же, когда работники УК расчищают крыши от снега и наледи, они огораживают опасное место сигнальной лентой. А как быть жильцам домов? Огораживать территорию подручными средствами? Или поставить внизу человека, который будет предупреждать прохожих об опасности сверху? Есть еще одна проблема. Многие липчане, чьи балконы обрастают льдом, просто не могут открыть створки.

- Вечером ложимся, все нормально, а утром даже муж не может створки балкона открыть! - пожаловалась липчанка Татьяна. - Один раз даже пришлось использовать фен. Топили лед горячим воздухом. И так каждый год.

КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАСЧИСТКОЙ КРЫШ И БАЛКОНОВ, БОЯТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Еще один вариант – вызвать бригаду рабочих и заплатить им. Корреспондент «КП-Липецк» под видом местного жителя обзвонил несколько городских управляшек. В одной даже за деньги отказались присылать специалистов: «Если балкон делали вы, это не к вам вопрос. Мы сбивать не должны!». И бросили трубку. В других согласились помочь. Не безвозмездно, разумеется. Один балкон – 3 тыс. рублей.

Поискать работников можно в интернете. Там множество компаний и частников обещают помочь справиться с сосульками и снегом. Однако, не все готовы приняться за работу. В одной из фирм ответили, что наледь с балконов и козырьков они не сбивают. Боятся ответственности. Вдруг сосулька случайно прилетит в соседское окно.

- Ради одной глыбы я не поеду, - ответил владелец автовышки, который занимается ликвидацией сосулек. – Минимальное время заказа – 3 часа. Да и дорого вам будет. Попробуйте найти кого-нибудь другого.

Много предложений очистить крыши и балконы можно найти на сайтах бесплатных объявлений. Однако, на звонок отвечают не все. Корреспонденту «КП» удалось дозвониться только по одному номеру. Мужчина согласился приехать и сбить сосульки с балкона за 2,5 тыс. рублей.

Учитывая то, что при «температурных качелях» дома и балконы могут обрастать сосульками хоть каждую неделю, вызывать специалистов получается накладно для кошелька. Вряд ли среднестатистическая липецкая семья будет в восторге от дополнительных трат. Не говоря уже о пенсионерах. Хочется отметить, что самостоятельно балконы остекляли, в основном, жильцы старых домов. И делали это, чтобы сохранить тепло в квартирах, избавиться от сквозняков. К тому же, когда с крыш домов регулярно убирают снег и наледь, вряд ли балконы будут обрастать ледяными глыбами. Небольшими сосульками – возможно. Но не теми страшными сталактитами, которые наблюдали липчане на своих домах этой зимой