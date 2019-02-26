В Липецке проводят проверку по завышенным начислениям за тепло

На днях в соцсетях появилось сообщение от липчанинки. Она пожаловалась на внушительные суммы, начисленные за отопление в прошлом месяце.

- "Квадра" прислала квитанцию на оплату 4300 руб. за отопление (квартира 2 комнаты,ни одна из батарей не работает, мы сами их отключили из-за жары), - написала липчанка. - Соответственно, никакого счётчика ни в подвале,ни в квартире нет.

Пост вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей. Оказалось, что многие горожане возмущены суммами за отопление, которые они видят в квитанциях. Так, одна из женщин пишет, что в новом доме за 42 кв.м. ей предстоит заплатить 1 123 рубля. У других липчан - 5100 рублей за 64 кв.м. У кого-то 2800 рублей за 39 кв.м.

Отметим, что только жалобами в соцсетях это не закончилось. На прошлой неделе на сайт врио губернатора Липецкой области пришло обращение от жителей дома №6 по улице Сергея Казьмина в микрорайоне "Звездный". Липчане указали, что суммы в квитанциях превысили в два раза предыдущие платежки. А одному из жильцов за отопление начислили почти 9,5 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службы областной админстрации, в минувший понедельник, 25 февраля, по обращению началась проверка. Заместитель врио Илья Тузов пообещал лично разобраться в ситуации. Он уже встретился с представителями ресурсоснабжающей организации ООО "Энергоконсалт" и сотрудниками управляющей компании. А специалисты Госжилинспекции провели замеры в доме. О результатах проверки сообщат позже.

На неделе Игорь Артамонов планирует встретиться с руководителем липецкого филиала "Квадры" и обсудить их тарифы на отопление. Кстати, 70% липчан считают плату за отопление слишком высокой.