2019-02-26T17:16:46+03:00
Общество

В Липецке проводят проверку по завышенным начислениям за тепло

Липчане жалуются на фантастические суммы, которые им приходят в платежках
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане жалуются на фантастические суммы, которые им приходят в платежкахЛипчане жалуются на фантастические суммы, которые им приходят в платежкахФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

На днях в соцсетях появилось сообщение от липчанинки. Она пожаловалась на внушительные суммы, начисленные за отопление в прошлом месяце.

- "Квадра" прислала квитанцию на оплату 4300 руб. за отопление (квартира 2 комнаты,ни одна из батарей не работает, мы сами их отключили из-за жары), - написала липчанка. - Соответственно, никакого счётчика ни в подвале,ни в квартире нет.

Пост вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей. Оказалось, что многие горожане возмущены суммами за отопление, которые они видят в квитанциях. Так, одна из женщин пишет, что в новом доме за 42 кв.м. ей предстоит заплатить 1 123 рубля. У других липчан - 5100 рублей за 64 кв.м. У кого-то 2800 рублей за 39 кв.м.

Отметим, что только жалобами в соцсетях это не закончилось. На прошлой неделе на сайт врио губернатора Липецкой области пришло обращение от жителей дома №6 по улице Сергея Казьмина в микрорайоне "Звездный". Липчане указали, что суммы в квитанциях превысили в два раза предыдущие платежки. А одному из жильцов за отопление начислили почти 9,5 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службы областной админстрации, в минувший понедельник, 25 февраля, по обращению началась проверка. Заместитель врио Илья Тузов пообещал лично разобраться в ситуации. Он уже встретился с представителями ресурсоснабжающей организации ООО "Энергоконсалт" и сотрудниками управляющей компании. А специалисты Госжилинспекции провели замеры в доме. О результатах проверки сообщат позже.

На неделе Игорь Артамонов планирует встретиться с руководителем липецкого филиала "Квадры" и обсудить их тарифы на отопление. Кстати, 70% липчан считают плату за отопление слишком высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения
Напавший на «скорую» с ломом липчанин во всем сознался
На руководителя липецкого Фонда капремонта завели уголовное дело
Под Липецком на ж/д станции поймали воров с 6-метровым куском рельса
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
В Липецке картель бизнесменов незаконно заработал на аукционах 700 млн. рублей
Липчанин оплатил долг по алиментам в 590000 рублей, чтобы выехать за границу
Мэр Липецка открыто заявил о конфликте с врио губернатора
Для Липецка закупят 50 автобусов на 400 млн. рублей
В Липецке на территории заказника браконьер охотился на рыбу с подводным ружьем
В Липецке у остановки "Быханов сад" столкнулись автокран и "Шкода"
В Липецке тушили условный пожар в библиотеке ЛГТУ
Рецидивист из Москвы украл игрушки из магазинов в Липецке на 28 000 рублей
В Липецке стало меньше больных гриппом и ОРВИ
В Липецкой области дополнительное образование детей осуществляется за счет бюджета
Обманутые дольщики Липецка имеют право на бесплатного юриста
В Липецке обещают ветер и мокрый снег
Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны
В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду
Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот
Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство