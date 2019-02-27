Подготовка к паводку: мотопомпа откачает воду, а с помощью пушки построят переправу

В эту среду, 27 февраля, в Липецке состоялось выездное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема - подготовка к безопасному пропуску паводковых вод.

На площади перед Городским дворцом культуры прошел смотр спецтехники - машин пожарной слудбы, скорой помощи, плавсредств. Руководителям города показали реаномобиль, грузовики и грейдеры, которые будут дежурить на самых сложных участках. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, липчан , попавших в зоны подтопления, эвакуируют на пассажирских автобусах. Выделено 23 транспорта.

В Липецке готовятся к паводкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мотопомпы способны откачать до 1,3 тыс. литров воды за час. Специальная надувная дорожка поможет спасти людей из ледяной полыньи. По ней можно без риска для жизни подобраться к месту и помочь человеку. Специальная пушка стреляет снарядом на несколько сотен метров. Внутри - канат, выдерживающий нагрузку до 200 кг. Приспособление позволит переправить людей или груз через затопленные участки.

Кстати, сам Городской дворец культуры уже превратился в один из 9 пунктов временного размещения граждан. Внутри оборудованы комнаты отдыха, комнаты матери и ребенка, столовая, кабинеты медицинского осмотра и изоляторы.

Напомним, в зоне подтопления находится около 900 домовадений. Это примерно 2,8 тыс. липчан. В противопаводковых мероприятиях готовы участвовать 333 спасателя и 176 единиц техники, 17 из которых - плавсредства. Заготовлено 300 тонн песка, 15 тыс. штук силикатного кирпича и более 10 тонн цемента.