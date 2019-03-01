Откровения сутенера: липчанок сманивают в заграничные бордели, обещая много денег и мужа

Большие деньги и невероятные условия работы за границей обещают девушкам в интернете. Трудиться предлагают в одном из ночных клубов Северного Кипра. Наниматели предупреждают: работа немного тяжелая, но то, с какой «ответственностью» они подходят к своему делу, просто поражает. Речь идет о стриптизе и интим-услугах.

- Срочно требуются девушки от 18 до 30 лет для работы. Эскорт и сопровождения на Северном Кипре! Контракт от четырех до шести месяцев, зарплата за четыре месяца работы 20 тысяч долларов, за шесть месяцев - 35 тысяч долларов, плюс чаевые! Полное оформление и медицинская страховка! Перелеты, проживание, питание и рабочая виза за счет работодателя! - такие сообщения получили сразу несколько липчанок от неизвестного мужчины в соцсетях.

Липчанок сманивают в заграничные бордели, обещая много денег и мужаФото: Скриншот сайта

Мы связались с зазывалой и решили выяснить, законно ли это и насколько безопасно. На удивление, он охотно согласился пообщаться. Да и что скрывать? Страница, с которой он рассылает сообщения, создана 15 декабря 2018 года. В тот же день выложены несколько фото. В друзьях - одни девушки. В том числе две липчанки. Скорее всего, страница фейковая. Иван, как представился парень, рассказал «КП-Липецк», что ему 29 лет, и девять из них он живет на Кипре. Работает главным менеджером в ночном клубе. Хозяин заведения - его дальний родственник.

Сутенер рекламировал древнейшую профессию, как мог, рассказывая о множестве плюсов и сулил чуть ли не полный соцпакет и молоко за вредность. Но между строк можно было понять, что в перспективе девушек не ждет ничего хорошего.

Так, собеседник сразу предупредил, что паспорт девушка должна оставить в миграционной полиции при подписании контракта. Вместо него ей дадут документ с рабочей визой и видом на жительство. И добавил: «Так прописано в контракте». То есть паспорт у девушки отбирают, и неизвестно, на каких условиях будут возвращать и вернут ли вообще.

ЕСЛИ НЕ ПОНРАВИТСЯ, СМОЖЕШЬ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ?

Вербовщик утверждает, если девушке у них не понравится, ее незамедлительно отправят обратно. Согласно закону. Даже несмотря на то, что в таком случае клуб потеряет деньги. Но как покинуть государство, если у тебя отобрали паспорт?

По словам мужчины, девушек селят в апартаменты, которые охраняются 24/7. Правда, собеседник не уточнил, за чем следит охрана - очевидно в большей степени за тем, чтобы девушки не сбежали. Иначе для чего столь усиленная охрана там, где почти нет криминала и все так благополучно. То есть надзиратели не дадут уйти, когда вздумается. А может, «райский» отель и вовсе покидать нельзя.

Как рассказал сутенер, работодатель не предъявляет особых требований к внешности претенденток. И это очень удивляет, ведь в таком «роскошном» месте и вид должен быть соответствующий, вернее товарный. А если у меня с этим видом ну совсем все плохо, тоже сгожусь? Но видимо, для чего-то другого или под маргинальных клиентов. Но одно требование менеджер по проституткам все же озвучил:

- Главное - без избыточного веса, - уточнил он после расспросов, а еще предупредил, что наркоманок и алкоголичек не держат.

Якобы, у девушек берут анализы по прибытию. И в этом есть некая странность. Начнем с того, что уже через три дня, а то и меньше, анализ не покажет, что вы что-то употребляли. Ну, допустим, выявят такой факт – и что? Девушку отправят на родину? То есть, посадили на самолет, покатали туда-обратно и отпустили, а расходы никто не считает. И последняя неувязочка: позже сам сутенер рассказал о случаях, когда их пьяные проституки погибали в ДТП.

БОЛЬШЕ ГОДА НИКТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ

- Работа - стриптиз, сопровождение и интим, каждый день танцы на пилоне с 20.00 до 1.30 ночи, - поделился тонкостями профессии сутенер. - Если новенькая танцевать не умеет, ей помогут опытные стриптизерши. Приезжают девушки, в основном, на один-два контракта.

Как он позже уточнил, один контракт – это четыре-шесть месяцев. То есть приезжают на полгода-год, а после куда деваются? Ну, и очередная нестыковка - обучить человека с нуля профессионально танцевать на пилоне менее чем за четыре месяца невозможно. И не забываем, что в девушек вкладывают деньги не за спасибо - так или иначе придется возвращать каждую затраченную лиру.

Далее, по словам Ивана, если кто-то в клубе подхватит половую инфекцию, то страховка покроет ущерб. Но откуда взяться медицинской или любой другой страховке, если у человека нет паспорта?

Дальше еще больше фантастики: сутенер уверяет, что девушка может отказаться обслуживать клиента и принуждать ее никто не будет.

- Разве клуб не понесет убытки? Придет богатый мужчина, готовый хорошо заплатить за конкретную девушку, начнет скандалить. Неужели откажете? - поинтересовались мы.

- На удивление, такого не происходит. У нас с этим очень строго. Особые запросы, вроде садо-мазо, также не входят. За деньги не избивают. Девушки у нас не пропадали. Неадекватных клиентов нет. Посетители пьют в пределах разумного, - отчеканил Иван, а мы снова вспомнили про охрану 24/7 и что вложенные средства надо возвращать.

А вот если у девушки претензии чуть ли не к каждому клиенту, как она будет отрабатывать - не пустят же на органы. Или?

- И за 14 лет работы клуба ни одна девушка не пострадала? Не пропала? Не избили?

- Пострадали четыре девушки, но это их вина, - ответил сутенер. - Одна сломала спину, а все потому, что напилась и упала с шеста. Другая - шею. Остальные разбились в состоянии алкогольного опьянения, когда брали машину в аренду.

СНАЧАЛА ОТРАБОТАЕШЬ БИЛЕТЫ И СОДЕРЖАНИЕ

Что же толкает россиянок на кривую дорожку, ведущую в стрипклуб Кипра? По словам собеседника, они едут устраивать личную жизнь. Отметим, что даже если это и так, когда девушка покидает стены клуба, ее дальнейшая судьба становится неизвестна.

К тому же несколько иные впечатления от работы в клубе остались у одной из ночных бабочек. «Печальный опыт на Кипре» - так девушка озаглавила свой отзыв на одном из сайтов. По ее словам, после четырех месяцев работы домой никого не отпускают. Только через полгода. К тому же, в первые месяцы обслуживать клиентов придется весьма усердно и независимо от желания.

- Работать вы будете, как швейная машинка: днем, вечером и ночью, - пишет бывшая «сотрудница» клуба на Северном Кипре. - Все это - отработка за билеты, ваше содержание, различные траты.

Это уже больше похоже на правду. При этом бывшая проститутка уточнила, что многие девочки жалуются на боли внизу живота, но это никого не волнует.

ПО ЗАКОНУ БОРДЕЛЕЙ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ НЕТ

Кстати, Иван уверял, что подобные заведения на Кипре вполне легальны. И что у приезжих не будет проблем с законом. Однако, это оказалось не так. По факту, проститутка на Северном Кипре - существо бесправное. Она даже не сможет обратиться в полицию в случае чего. Да и сами «райские отели» на деле чаще бараки в трущобах где-то на окраинах города.Об этом «КП-Липецк» сообщил эксперт.

- Законодательно проституция на Северном Кипре запрещена, - прокомментировал руководитель компании «Второй паспорт» Юрий Моша. - Официально запрещены даже стриптиз-клубы. Но, к сожалению, это не останавливает дельцов, которые под предлогом танцевальных выступлений обманом вывозят на Северный Кипр девушек, преимущественно из Восточной Европы и России. Вы не найдете стриптиз-клуб в центре города. Это небольшие комплексы за его пределами, с официальной пометкой «Just looking»! Местная полиция, хотя прекрасно понимает назначение этих ночных клубов, закрывает на них глаза. После трех часов ночи, когда полисмен заедет осмотреть заведение, мужчины могут забрать понравившуюся девушку с собой, договорившись с администрацией. С этим же связано и то, что, если девушка не хочет заниматься проституцией, она фактически не может обратиться к правоохранителям за помощью: невозможно доказать, что место, где она работала, было, по сути, борделем. Местные жители достаточно равнодушно относятся к самим девушкам, а наличие таких полулегальных заведений только укрепляет местный туризм.

По реальному итогу получается, что вместо высокооплачиваемой работы на курорте девушки фактически попадают в сексуальное рабство, находясь нелегально в чужом государстве без документов и каких-либо прав. И все эти рассказы о свободе выбора и гарантиях - всего лишь жалкая попытка заманить очередных дурочек, мечтающих о богачах и деньгах, в самый обычный незаконный бордель.