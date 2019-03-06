2019-03-06T12:19:21+03:00
Происшествия

Под Липецком присяжные оправдали подсудимого и решили, что убийства не было

Странный вердикт заседателей будет обжаловать прокуратура
Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратура обжалует вердиктПрокуратура обжалует вердиктФото: Лия МУРАДЬЯН
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Необычный вердикт присяжных в Липецкой области не устроил правоохранителей. Вердикт огласили в минувший вторник, 5 марта, в районном суде Задонска по делу об убийстве риелтора, которое произошло в июне 2017 года. В Липецкой области это стало первым делом, которое рассматривал районный суд присяжных, ранее заседатели участвовали только в областном суде.

Тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли соседи в доме в деревне Марьино Задонского района в июне 2017 года. По версии следствия, предпринимателя застрелил из дробовика 30-летний житель во время потасовки на заднем дворе. Мотивом стали деньги, которые потерпевший якобы должен был обвиняемому. Подозреваемого задержали спустя 2 месяца и вменили часть 1 статьи 105 – убийство.

Дело поступило в Задонский районный суд в октябре, рассмотрение началось в начале ноября. Всего судебное разбирательство с участием 6 присяжных длилось 4 месяца. Изучив все доказательства, присяжные заседатели решили полностью оправдать обвиняемого.

Как пояснила «КП-Липецк» пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина, присяжные совещались в течение часа, это говорит о том, что решение было единогласным, в случае расхождения голосование длилось бы 3 часа.

По правилам присяжные отвечают на три вопроса: имело ли место преступление, виновен ли подсудимый и заслуживает ли снисхождения в случае виновности? И вот что странно, по первому пункту присяжные пришли к выводу, что преступление не имело место – то есть убийства вообще не было. Сам подсудимый соответственно не виновен. Его освободили из-под стражи в зале суда. Окончательный приговор еще не огласили.

С вердиктом присяжных не согласилась прокуратура, в ведомстве намерены его обжаловать, поскольку считают, что присяжные чего-то недопоняли.

– Прокуратура не согласилась с оправдательным вердиктом, полагая, что присяжными не были в полном объеме учтены все доказательства вины подсудимого, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. – Вердикт присяжных заседателей и постановленный на его основе приговор будут обжалованы государственным обвинителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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