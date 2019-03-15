Почти в 50% автобусов Липецка стоят видеокамеры

В минувший четверг, 14 марта, в администрации Липецка состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством мэра Сергея Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перевозку пассажиров в областном центре осуществляют два муниципальных предприятия и 20 частных перевозчиков. Всего на дороги города выходят 638 автобусов. Все они оснащены навигационной системой ГЛОНАСС и тревожной кнопкой. Видеокамеры и видеорегистраторы установлены в 47% автобусов. Камерами снабжены все объекты транспортной инфраструктуры.

С руководителями предприятий проводят совещания по вопросам обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники проходят учебно-тренировочные занятия с использованием «тест-предметов».

В муниципальной собственности – 19 мостов и путепроводов. 12 из них внесены в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры. В целях определения их защищенности от потенциальных угроз, необходимо разработать план обеспечения транспортной безопасности. Для этого нужно серьезные финансовые вложения. Сергей Иванов поручил внести коррективы в решение комиссий для проработки вопроса департаментом финансов.

Также собравшиеся обсудили правонарушения, связанные с миграционным законодательством. Так, в 2018 году выявлено 181 уголовно-наказуемое деяние за фиктивную регистрацию иностранца или постановку на учет. В этом году – 33.

За 2018 и 2019 год в Липецке правоохранители провели 7,5 тыс. владельцев оружия. Пресечено более 300 административных правонарушений. Возбуждено 31 уголовное дело.

Также в этот период в отделах полиции регистрировали сообщения об угрозах совершения терактов. К счастью, ни один из них не подтвердился. В прошлом году возбуждено 7 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений. Установлена личность 4 звонивших.