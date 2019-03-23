2019-03-23T13:21:45+03:00
Происшествия

Под Липецком загорелся ангар предприятия "Москва-Дон": 4 работников погибли

С огнем боролись 7 пожарно-спасательных расчетов [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области вспыхнул ангар предприятияВ Липецкой области вспыхнул ангар предприятияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Трагедия произошла этим утром, 23 марта, в Липецкой области. В 8.26 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли 7 пожарно-спасательных расчетов, а также 3 добровольца. Оказалось, вспыхнул сельскохозяйственный ангар предприятия по улице Ленина. К 9.55 пожарным удалось локализовать пожар. К 10.35 - устранить его последствия.

В Липецкой области вспыхнул ангар предприятия Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области вспыхнул ангар предприятияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По информации пресс-службы регионального УГПСС , загорелся ангар сельскохозяйственного предприятия ООО "Москва-Дон". Как стало известно "КП-Липецк", во время пожара погибли четверо мужчин - 50, 56, 60 и 66 лет. Все они были сотрудниками предприятия.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов оперативно отреагировал на произошедшее. Он выразил соболезнования родственникам погибших. Сообщил, что со стороны областной администрации будет оказана вся необходимая поддержка. А также добавил, что склады не были оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. И что власти будут настойчиво рекомендовать предприятиям в срочном порядке провести аудит противопожарных систем. Тех, кто не готов обеспечить безопасность сотрудников, будут наказывать. Вплоть до уголовной ответственности.

В Липецкой области вспыхнул ангар предприятия Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области вспыхнул ангар предприятияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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