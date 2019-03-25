Новейшие разработки "Сколково" и прорывные идеи в области цифровизации объединит Startup Tour в Липецке

Совсем скоро Липецк станет центром притяжения технологических экспретов в сфере цифровизации. Впервые в областном центре состоится масштабный проект Open innovations Startup Tour, огранизованный Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

Мероприятие пройдет 9 и 10 апреля. Эти 2 дня обещают быть насыщенными. Состоится конкурс технологически проектов, деловая и образовательная программы. О том, почему этот проект так важен для Липецка рассказала заместитель главы администрации города Екатерина Белокопытова.

- Главная идея мероприятия - объединить все инновационное, чтобы оно стало прорывом и точкой роста для экономики России, - считает Екатерина Белокопытова. - Ценность Startup Tour в том, что он создает среду для предпринимательского сообщества, где каждый вынашивает идею нового продукта. Продукта, который послужит потребностям россиян. Все знания, собранные в "Сколково", привезут в Липецк. Кроме того, здесь можно получить грантовую поддержку. Узнать, как стать резидентом липецкого Технопарка, Особой экономической зоны.

По словам вице-мэра, среди липчан есть много активных и изобретательных людей. Как в предпринимательских сообществах, так и среди студентов. Однако, многие сомневаются, стоит ли открывать свое дело. Startup Tour должен взбудоражить тех, кто вынашивает идеи прорывных, инновационных, технологичных и информатизационных решений. Мероприятие поможет участникам раскрыться, а менторы посоветуют, как улучшить проект, чтобы он выстрелил.

КОНКУРС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Всего на конкурс технологических проектов зарегистрировалось 290 участников. Большинство из них - липчане. Также есть проекты из Тамбова, Воронежа и других городов. Оценит проекты авторитетное жюри. Екатерина Белокопытова не скрывает, что в Технопарке Липецка есть потенциальные победители этого конкурса.

- Убеждена, что возможность поучаствовать в таком конкурсе, побыть в среде таких же увлеченных идеей людей, дает энергию для развития, - отметила вице-мэр. - Мы чуресчур критично относимся к своим идеям, а потому в первую очередь задаем себе вопрос - почему нет? Startup Tour задает другой вопрос - почему да!

О том, какие темы будут обсуждаться и как проект повлияет на развитие Липецка, рассказала вице-мэр города Екатерина Белокопытова

ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИИ, НУЖНЫ ИДЕИ

Цифровизация, цифровая экономика, понятие Умный город - все эти термины уже вошли в оборот липчан. Ведь сегодня, управляя городским хозяйством, важно не только правильно распределять бюджетные средства, имущественные активы. Необходимо принимать решения на основе аналитических данных. И не только тех, что формируются здесь и сейчас, но и которые имеют ретроспективный анализ, либо направлены в будущее. Например, еще каких-то 2 года назад в Липецке количество проезжающих автобусов и пассажиров, стоящих на остановке, фиксировала специальная бригада. Специалисты выходили на улицы, считали, обрабатывали и анализировали полученные данные. Теперь же есть транспортная карта, которая фиксирует перемещения людей и их количество в автобусе. Специалистам остается только обработать данные и вынести итог - как сделать, чтобы транспорт подходил в то время, когда в нем нуждаются горожане. Но при этом не ходил пустым.

- Сегодня мы ждем новых идей, - сообщила Екатерина Белокопытова. - Существует множество технологий. Вопрос в том, кто сможет предложить, как использовать инновации с пользой для города и липчан, чье технологическое решение окажется актуальнее.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛИПЕЦКА

Во время мероприятия липчане проведут стартовую дискуссию. Собравшимся расскажут, какие изменения ждет образовательную среду в связи с переходом к цифровой экономике. Екатерина Белокопытова приоткрыла тайну и рассказала, что между фондом "Сколково" и мэрией подписано соглашение. Липецким школьникам дадут возможность раскрыть себя в проектной деятельности. А все благодаря программным продуктам, разработанным резидентами "Сколково". Ученики смогут не только, к примеру, создать модель своей школы, оцифровать ее, но и общаться, обмениваться опытом с такими же увлеченными ребятами из других городов.

Также в рамках дискуссии речь зайдет о планах города по цифровизации производства. О программных продуктах, которые позволяют обощать данные и принимать верные управленческие решения. А также о том, что в Липецке есть инновационного и какие планы по цифровизации собираются воплотить в ближайшем будущем.

- В микрорайоне "Университетский" на панелях домофонов есть кнопки вызова экстренных служб по системе "112", - рассказала заместитель главы города. - В планах - оснастить дома специальными приборами учета. Такие системы позволяют в автоматическом режиме передавать данные со счетчика. Также мы хотим сделать единую программу, в которой липчане смогут оплачивать все коммунальные платежи.

Кроме того, планируется создать цифровой двойник города. На платформе будет представлена полная и достоверная информация о Липецке, вплоть до количества светофоров и где расположены теплотрассы. Все это обсудят участники на мероприятии.

ЧТО ЖДЕТ ЛИПЕЦК ПОСЛЕ Startup Tour?

Екатерина Белокопытова считает, что областному центру будет чрезвычайно полезен опыт Startup Tour.

- Мои ожидания по окончании Startup Tour связаны с возможностью привлечь в Технопарк новых резидентов с готовыми проектами, рассмотренных, в том числе, с точки зреня финансовой поддержки, - призналась Екатерина Белокопытова. - Второй момент - это возможность привлечь к регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Третье - развитие предпринимателей, которые уже в бизнесе инноваций.