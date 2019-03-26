2019-03-26T14:39:42+03:00
Общество

В Липецке студенты провели "День со спецназом"

Липчане стреляли из автоматов, прошли огневую и физическую подготовку [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВАКирилл Мишин
Поделиться:
Липецкие студенты провели "День со спецназом"Липецкие студенты провели "День со спецназом"Фото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 25 марта, в Липецком районе прошли традиционные учебные сборы, посвященные дню войск росгвардии «День со спецназом». В мероприятии, которое состоялось в селе Ситовка, участвовали воспитанники военно-спортивных клубов города и участники проекта «Студенческий спецназ». Сборы проводятся в Липецкой области третий год подряд.

Липецкие студенты провели "День со спецназом" Фото: Кирилл Мишин

Липецкие студенты провели "День со спецназом"Фото: Кирилл Мишин

К собравшимся с приветственным словом обратилась глава администрации Введенского сельсовета Наталия Зимарина.

- Всегда у нас ценились люди, которые готовы стать на защиту отечества, - сказала Наталия Зимарина. - Здание тренировочной базы старое. Вместе будем строить и приводить здание в более рентабельный вид. А пока такие вот полевые условия.

Липецкие студенты провели "День со спецназом" Фото: Кирилл Мишин

Липецкие студенты провели "День со спецназом"Фото: Кирилл Мишин

После официальной части для молодежи провели лекцию об истории создания внутренних войск и войск Росгвардии. Парням, которые собираются стать офицерами спецназа, рассказали, в каких учебных заведениях они получат необходимую профессиональную подготовку.

Затем началась практика. Ребята прошли огневую, физическую подготовку, изучили тактические дисциплины сотрудников спецназа. Они учились собирать и разбирать автомат и даже стреляли по мишеням. Также студентам выдали щиты и дубинки. Сотрудники Росгвардии показали, как нужно держать строй, чтобы разогнать толпу.

Липецкие студенты провели "День со спецназом" Фото: Кирилл Мишин

Липецкие студенты провели "День со спецназом"Фото: Кирилл Мишин

Липецкие студенты провели "День со спецназом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
Новости 24