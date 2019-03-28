В этот четверг, 28 марта, в УФАС по Липецкой области состоялся брифинг, посвященный 15-летнему юбилею антимонопольной службы России. Руководитель Липецкого УФАС Ирина Поткина рассказала собравшимся о деятельности службы за эти годы, а также о прецедентных делах Липецкого органа.

Так, сформирована новая судебная практика, согласно которой операторы сотовой связи должны предоставлять информацию об абоненте. Ранее операторы отказывались это делать, ссылаясь на закон «О связи», причем не только в Липецке, но и по всей России.

- Данная информация нам необходима для пресечения незаконной рекламной смс рассылки, выявлению картельных сговоров и других, - пояснила Ирина Поткина. – Суд признал законным и обоснованным требование. Эта практика стала прецедентной для России. Теперь операторы сотовый связи обязаны предоставлять информацию об абонентах, связанную с делами, которые рассматривает антимонопольный орган.

В 2018 году Липецкий ФАС разоблачил 7 сговоров на аукционах.

В прошлом году Липецкое УФАС выявило 7 картельных сговоров. Так, организации, участвующие в аукционах, пользуются тактикой «таран», которую раскрыли липецкие специалисты в 2012 году. «Таран» - это схема, согласно которой 3 организации заранее договариваются об участии в аукционе ради выигрыша одной из них. Например, во время торгов первая фирма незначительно снижает цену контракта, после чего в игру вступают ее сообщники. Они начинают, якобы, соперничать друг с другом, снижая заявленную стоимость первой организации на 50-90%. Добросовестные фирмы выходят из борьбы, так как понимают, что за такую сумму не смогут выполнить задание заказчика. Остаются только 3 фирмы-сообщника. Когда приходит время заключить контракт с победителем, оказывается, что он прислал заявку с нарушениями. То же происходит со второй фирмой. Остается первая организация, с самой высокой ценой, которая и становится победителем. Причем такой тактикой эти три организации могут пользоваться годами, предоставляя друг другу выиграть аукцион. Такие сговоры не только являются недобросовестной конкуренцией. Они направлены на вытягивание бюджетных средств. С ними заключаются контракты на более высокую сумму.

- По всем 7 картельным сговорам были возбуждено административные дела, - рассказала руководитель Липецкого УФАС. – По 3 из них уже принято решение, а по 1 возбудили уголовное дело. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией медицинского оборудования. Сумма, которую они выиграли на торгах за 3 года, составила 300 млн. рублей. На территории региона у них было около 20 заказчиков. Также они охватили рынки Тамбова, Калуги и другие регионов.

Брифинг в Липецком УФАС: недобросовестные фирмы с помощью схемы "таран" побеждают на аукционах.

Еще один картельный сговор выявлен среди компаний, реализующий компьютерную технику. Недобросовестная рязанская организация пыталась выйти на липецкий рынок, используя схему «таран». И у нее это получилось. Она поставляла ноутбуки в образовательное учреждение Липецка. Однако, во время очередного аукциона полюбившаяся многим тактика не сработала. Заказчик не заметил ошибок в заявке фирме, которая донельзя скинула цену. Организация не захотела заключать невыгодный им контракт. Ее представители пожали жалобу на действие заказчика, мол, он допустил неправомерную заявку. Тогда Липецкая антимонопольная службы выявила сговор. В результате две компании оштрафовали на 100 тыс. рублей каждую. В отношении третьей дело еще рассматривается.

Схемой «таран» также воспользовались хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на работах по расчистке русел рек. Когда Липецкое УФАС узнала о сговоре, одна из компаний во всем призналась. Согласно закону, ее освободили от административной ответственности за добровольное признание и предоставление фактов, подтверждающих сговор.