2019-03-29T12:48:06+03:00
Происшествия

В Липецке камера сняла поджог «неправильно припаркованной» машины

Пожар случился на улице Хорошавина, поджигатели могли пострадать [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Во время взрыва поджигатели были рядомВо время взрыва поджигатели были рядомФото: кадр с видео youtube.com
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Этой ночью, 29 марта, около 2 часов ночи на улице Хорошавина в Липецке сгорела припаркованная у многоквартирного дома №4 «Лада Веста». Начало пожара сняла уличная камера наблюдения. Исходя из записи, автор сделал вывод, что это был поджог. На кадрах видно, как к черной «Ладе» подходят двое парней. Неизвестные сначала осматриваются и, убедившись, что поблизости никого нет, начинают действовать.

Поджог машины в Липецке .Поджёг Лада Веста

Мужчина в светлой куртке подходит к авто с водительской стороны, разбивает стекло и что-то кидает, рядом стоит подельник. В ту же секунду происходит взрыв, яркая вспышка света, огненная волна выбивает стекла и салон начинает активно гореть. Судя по тому, как распространилось пламя, в пожаре могли пострадать и сами поджигатели. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и потушили горящую машину.

Последствия ночного пожара также сняли на видео. Причем автор ролика нисколько не сочувствует владельцу сгоревшего авто, а напротив, поддерживает поджигателей за преступление.

Последствия поджога машины в Липецке .https://vk.com/myregion48

– Неправильно припаркованная тачка уничтожина, – слышно за кадром голос «оператора». – Большой респект парням, вот так надо бороться.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой обалсти, сообщение о пожаре поступило в 2.12 ночи, с огнем боролись сотрудники одного отделения пожарной части и два добровольца. В результате пожара машина сгорела полностью. По факту случившегося проводят проверку дознаватели пожарного надзора, которые устанавливают причину возгорания.

Также проверку проводит и полиция, куда поступило обращение от хозяина авто. В пресс-службе УМВД «КП» сообщили, что следственно-перативная группа осмотрела место происшествия, опросила водителя и возможных очевидцев. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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