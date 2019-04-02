В этот вторник, 2 апреля, в Липецкой области стартовал ежегодный форум прокуратуры «Вместе ради детей». Традиционно главный прокурор области Константин Кожевников собрал глав правоохранительных ведомств и всех отделов администрации, чья работа связана с детьми и подростками.

Открытие форума "Вместе ради детей"Фото: Лия МУРАДЬЯН

В ходе обсуждения всплыли на поверхность реальные проблемы, которые существуют в регионе в плане защиты и воспитания детей, а также профилактики подростковой преступности. В частности, как заметил Константин Кожевников, органы профилактики делают недостаточно.

– Прежде чем проводить этот форум, мы запрашиваем данные со всех заинтересованных ведомств и общественности, исходя из этого, составляем план мероприятий по профилактике детской преступности, – пояснил главный прокурор области. – Именно такая концентрация усилий позволяет выявить наиболее проблемные вопросы. Мы ждем звонков неравнодушных граждан на «горячую линию». По каждому обращению будет проводить всестороннюю проверку.

Форум "Вместе ради детей" обнажил проблемы региона.

Председатель облсовета Павел Путилин предложил сознать единый интернет-ресурс для родителей, где можно найти помощь, важную информацию и советы. Уполномоченный по правам ребенка Людмила Куракова заметила, что в Липецкой области не работает закон об общественных воспитателях, которые фактически так и не появились. Также, по словам уполномоченного, существует серьезная нехватка мужского воспитания: отделы ПДН полиции, учителя, врачи, органы опеки – везде большая часть сотрудников женщины. Поэтому Людмила Куракова предложила создать совет отцов при каждой школе. По данным уполномоченного, сейчас в Липецкой области проживают 216 622 ребенка, 3409 из них находятся в социально опасном положении. Вместе с тем сокращается число семей, оказавшихся в трудной ситуации. Но в регионе катастрофически не хватает центров помощи детям, которые должны быть в каждом городе и районе области.

Открытие форума "Вместе ради детей"Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным заместителя начальника УМВД Липецкой области Дмитрия Князева, в регионе растет число групповых преступлений с участием подростков. Причем в преступные группы нередко входят взрослые, которые и вовлекают несовершеннолетних. Также взрослые приобщают подростков к употреблению алкоголя и наркотиков. Отсюда пугающая статистика – за год в регионе выросло и количество совершенных подростками преступлений и число участников. А вот число административных нарушений с участием подростков сократилось.

Представители управления образования озвучили проблемы, которые существуют в школах. Педагоги жалуются, что общественные движения для школьников работают плохо, в итоге все обязанности по воспитанию ложатся на школу. Основная проблема со стороны школы – это длинные летние каникулы, в течение которых дети предоставлены сами себе, поскольку в области мало доступных летних лагерей и оздоровительных центров. Также педагоги подняли проблемы интернет-зависимости и игромании. По данным психологов, наиболее опасный возраст, когда дети могут попасть под дурное влияние, это с 5 по 9 классы в школе, и с 1 по 2 курс в колледже или вузе.

В Липецкой области стартовал форум "Вместе ради детей".

Как считает Константин Кожевников, работать нужно не только с детьми, но и с родителями, которые нередко сами подают плохой пример. Сейчас в прокуратуре Липецкой области работает «горячая линия» – 27-34-27. По Этому номеру можно сообщать о детях и семьях, попавших в социально опасное положение, о нарушении прав детей, о торговле наркотиками и спиртным, и любых фактах нарушения прав детей. Это крайне важно, ведь соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав ребенка.