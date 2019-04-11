2019-04-11T16:50:20+03:00
Общество

В Задонске водители автобусов объявили забастовку

На рейсы вышел транспорт из Липецка и Ельца
Юлия КЛЮЕВА
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В Задонске водители автобусов устроили забастовкуВ Задонске водители автобусов устроили забастовкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 11 апреля, в Липецкой области взбунтовались шоферы. В Задонске отказались работать водители районных маршрутов. Как сообщают очевидцы, утром водители сделали один рейс, а после объявили забастовку. Причина, по словам местных жителей, – очень низкая зарплата.

Свою версию произошедшего рассказал руководитель организации Юрий Агеев, чьи водители взбунтовались.

- 9 апреля один из водителей пришел на работу пьяный, - сообщил «КП-Липецк» перевозчик. – Медик отстранил его от работы. Ему предложили пройти освидетельствование в другом предприятии. Но делать он ничего не стал. Я вызвал этого человека, потребовал от него объяснений. На что он сказал, что писать ничего не будет. Тогда я сказал, что даю 2 дня. Либо он напишет объяснительную, либо его уволят по статье. После этого он взбудоражил всех. Его поддержали некоторые водители, которые не хотят сдавать планы. Утром напали на нашего медика, угрожали.

Так, водители не вышли на рейсы Задонск-Донское, Калабино, Клен, Ксизово, Сцепное, Гнилуша, Казачье, Елец. Информация появилась в группе «Мой Задонск».

- 3 автобуса из Липецка и 3 из Ельца отправились выполнять рейсы, - рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Единственное, не был выполнен рейс на село Донское. Все остальные рейсы выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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