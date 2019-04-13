2019-04-13T13:31:34+03:00
Общество

В 2018 году бывший мэр Липецка Михаил Гулевский заработал 14 млн, а экс-губернатор Олег Королев более 4,5 млн рублей

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации отчитались о своих доходах
Юлия КЛЮЕВА
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В 2018 году Олег Королев заработал более 4,5 млн рублейВ 2018 году Олег Королев заработал более 4,5 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сайте Госдумы появились сведения о доходах депутатов за 2018 год. Так, доход экс-мэра Липецка Михаила Гулевского в прошлом году составил 14 005 404, 27 руб. В 2017 году депутат Госдумы от Липецкой области задекларировал 5 479 412,02 руб. При этом в собственности у Гулевского квартира площадью 163, 40 кв.м, гараж капитальный, место на подземной автостоянке. Есть служебная квартира. А также автомобиль "Ауди А6". Его жена за год заработала 679 707,02 руб. Есть одноэтажный рубленный дом с мансардой и хозяйственными постройками - 218,30 кв.м. А также земельный участок из земель поселений - 3200 кв. м. Две квартиры, данное в безвозмездное пользование.

Доход Николая Борцова в прошлом году несколько снизились. В 2018 году - 988 498 353,84 руб. В 2017 - 1 142 214 947,18 руб. В собственности 6 земельных участков. Три жилых дома, квартира, гараж, 8 парковочных мест. Есть служебная квартира, жилой дом в безвозмездном пользовании и земельный участок в бессрочном пользовании. Из транспорта - автомобиль "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500 4MАТИК", трактор и автоприцеп.

Владимир Богодухов заработал в 2018 году 6 989 014,63 руб. В 2017 чуть меньше - 6 673 395,03 руб. В собственности - квартира. Также есть служебная квартира и земельный участок в аренде. Автомобиль - "Toyota Sequoia". На жену оформлены дом - 162 кв.м., квартира, гараж с погребом и земельный участок - 800 кв.м. Кроме того, у супруги есть служебная квартира. Ее доход в 2018 году - 560 379,92 руб.

Первый заместитель председателя комитетa Госдумы Михаил Тарасенко задекларировал в прошлом году 5 266 189,64 руб. В 2017 году он заработал 5 253 517,32 руб. У него в собственности садовый участок - 800 кв.м. Дом - 49 кв.м. Квартира в общей совместной собствености с женой - 58,8 кв.м. Ездит Тарасенко на автомобиле "Мицубиси Аутлендер". Его супруга заработала 571 253,72 руб. Есть 2 машиноместа, а также автомобиль "Фольксваген-пассат" и автоприцеп.

Также стало известно, сколько заработал сенатор Олег Королев в 2018 году. Доход - 4 677 907.38 руб. В собственности у бывшего губернатора Липецкой области квартира 118.50 кв. м., два гаража и участок под строительство гаража. Автомобиль - "Тойота Land Cruiser-76". Супруга Королева в прошлом году заработала 2 054 502.31 руб. В собственности - дом 259 кв.м., домик для отдыха 170 кв.м., два приусадебных участка - 4 902 кв.м. и 11 000 кв.м. Также в ее владении 1 гараж. Есть служебная квартира. Ездит жена Королева на автомобиле "Тойота RAV4".

ИСТОЧНИК KP.RU

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