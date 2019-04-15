В Липецке показали свою форму бодибилдеры и фитнес-бикини

14 апреля в Липецке на сцене ГДМ «Октябрь» прошел открытый кубок Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини в рамках мультитурнира по силовым видам спорта «Кубок Петра Великого».

В Липецке показали свою форму бодибилдеры и фитнес-бикиниФото: Алина ПЕТРОВА

Турнир проходит в Липецке ежегодно и в этот раз он особенно поразил зрителей. Множество спортсменов демонстрировали свою прекрасную физическую форму в различных номинациях: «Пляжный бодибилдинг», «Классический бодибидинг», «Фитнес-бикини», «Бодифитнес». Истории преображения отдельных участников – выше всяких похвал. Так, один из представителей номинации «Пляжный бодибилдинг» похудел на 40 кг.

В Липецке показали свою форму бодибилдеры и фитнес-бикиниФото: Алина ПЕТРОВА

В Липецке показали свою форму бодибилдеры и фитнес-бикиниФото: Алина ПЕТРОВА

А женский пол продемонстрировал, что иметь отличную фигуру можно в любом возрасте. Самой молодой фитнес-бикини всего 14 лет. Также, была фитоняшка , которой 49 лет. Однако своими физическими данными она не уступает более молодым конкуренткам.

Как сообщают организаторы, соревнования проводятся с целью популяризации и развития силовых видов спорта среди липчан, а также привлечения молодежи к занятиям атлетизмом, бодибилдингом и фитнес-бикини. Кроме того, использования занятий в тренажерном зале, как пропаганду здорового образа жизни, выявления сильнейших атлетов, повышения мастерства спортсменов, присвоения спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК.

В Липецке показали свою форму бодибилдеры и фитнес-бикиниФото: Алина ПЕТРОВА

Кстати, бодибилдинг является в наше время одним из самых популярных и известных направлений в спорте. Первоначально это была исключительно мужская дисциплина, но со временем в нее пришли и женщины. Направление «фитнес-бикини» появилось довольно недавно – в 2011 году. Его главным критерием стал не размер мышечной массы, а грациозность и привлекательность женского тела.