2019-04-15T20:02:22+03:00
Общество

В садике под Липецком решили устроить праздник – но только для богатых детей

«Мы вынуждены разделить детей нашей группы» – кто не сдал деньги, на утренник не пойдет
Лия МУРАДЬЯН
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Администрация садика уверяет, что непричастнаАдминистрация садика уверяет, что непричастнаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Липецкой области в детском саду №46 города Ельца появилось странное объявление, которое вызвало бурю негодования у родителей малышей. Кто-то решил поделить детей на богатых и бедных и лишить праздника тех, кто не может позволить себе аниматоров.

– В связи с разногласиями по вопросу проведения и приобретения подарков к выпускному дню мы будем вынуждены разделить детей нашей группы, – говорится в объявлении. – Желающих устроить настоящий праздник с памятными подарками просьба сдать деньги в размере 2300 рублей.

Согласно объявлению деньги нужно сдать до 1 мая, все, кто не успеет, попадут в группу плохишей и останутся без праздника. В администрации детского сада «КП-Липецк» сообщили, что руководство к данному объявлению никакого отношения не имеет, но пояснять что-либо не стали.

Детей поделили на богатых и бедных Фото: vk.com

Детей поделили на богатых и бедныхФото: vk.com

А в прокуратуре Липецкой области разъяснили, что разделять детей таким образом незаконно. С одной стороны, заказ подарков и аниматоров не входит в обязательные услуги, которые садик должен предоставлять бесплатно или по прайсу, а с другой – никто не может заставить родителей платить.

– Ни в коем случае заставлять родителей выплачивать какую-либо сумму на подобные мероприятия учреждение не вправе, – пояснила старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева. – В таких случаях родители должны находить компромисс, но образовательное учреждение не вправе разделять детей, кто может участвовать в утреннике, а кто нет. Родители могут жаловаться в местный отдел управления образования и, конечно же, в прокуратуру.

То есть не пустить на утренник малышей, чьи родители не сдали деньги, никто не вправе. Найти автора объявления не удалось, но местные считают, что это могли сделать только чрезмерно инициативные родители и администрация садика тут не причем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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