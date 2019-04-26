2019-04-26T16:03:38+03:00
Общество

МЧС опасается повторения пожаров 2010 года в Липецкой области

Липчан просят строго соблюдать абсолютный запрет на разведение огня [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезонуПресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезонуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сложилась крайне опасная обстановка по пожарам, трава и мусор горят каждый день и в каждом районе. В регионе давно не было дождей, а люди продолжают разводить костры, поэтому МЧС опасается повторения сценария 2010 года, когда сгорели более 190 домов и почти 1500 гектаров леса и пшеницы в полях. В связи с этим в ГУ МЧС региона собрали пресс-конференцию.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Липецкой области генерал-майор Михаил Салфетников, в этом году в Липецкой области не было паводка, земля была сухая и теплая весна стала одной из причин того, что сейчас в Липецкой области действует IV класс пожарной опасности.

МЧС опасается повторения пожаров 2010 года в Липецкой области.Начальник ведомства Михаил Салфетников обратился к населению

– Обстановка напряженная во многих регионах страны, например, вчера к нам шел пожар из Тамбовской области, – рассказал Михаил Салфетников. – Он распространялся по сухой траве, но совместно с тамбовскими коллегами мы его остановили.

Всего в этом сезоне было уже 882 случая возгорания сухой травы на площади 161 гектар и 478 пожаров с мусором на площади больше 35 000 квадратных метров. По данным начальника регионального МЧС, чаще всего пожары возникают в Липецком районе, Липецке и Задонском районе, по площади возгорания – это Липецк, Липецкий и Лев-Толстовский район. Помимо патрулей, квадрокоптеров и онлайн видеокамер, спасатели также мониторят ситуацию со спутников, которые передают данные о термоточках – их в регионе 48.

ТРАВА САМА НЕ ГОРИТ – ВСЕГДА ВИНОВАТЫ ЛЮДИ

Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Салфетников пояснил, что сухая трава вообще не должна гореть, во всех случаях это человеческий фактор. Население обязано понимать всю ответственность и тяжесть последствий, которые могут возникнуть из-за поджога сухой травы. За каждый клочок земли кто-то отвечает и каждый собственник, от госслужащих до частных лиц, должен содержать территорию в порядке. Отдельная ответственность лежит на главах сельских поселений. Глава ГУ МЧС привел примеры, когда сгорали дома и погибали люди, сжигая мусор или сухую траву. Это в Липецкой области.

Пресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезону Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезонуФото: Лия МУРАДЬЯН

– Что касается сил и средств МЧС, что на территории Липецкой области у нас мощная группировка, – ответил на вопрос генерал-майор. – В этом сезоне с начала пожароопасного периода у нас было 1766 выездов и благодаря силам, которые у нас есть, включая добровольцев, беды не случилось. Но поставить надзирателя на каждом участке земли невозможно.

В преддверии майских праздников, когда многие планируют отдохнуть на природе с шашлыками, МЧС напоминает, что открытый огонь под запретом на любой территории – с началом пожароопасного сезона категорически запрещено разводить костры, в том числе и для приготовления пищи, даже на собственном огороде. За этим будут строго следить патрули, и штрафовать всех нарушителей. Так что нашлычок в саду может обойтись гражданам в 4000 рублей, это если ничего не загорится. В этом сезоне за поджог мусора и травы оштрафовали уже 500 человек.

ШАШЛЫК НА ПРИРОДЕ ЖАРИТЬ НЕЛЬЗЯ, НИГДЕ

К сожалению специальных мест, где бы можно было жарить шашлыки, в Липецкой области не предусмотрено. В планах есть проект по созданию площадок, возможно, на улице Стаханова, но когда площадки появятся и где точно, пока неизвестно. А сейчас огонь нигде разводить нельзя.

Пресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезону Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пресс-конференция в МЧС по пожароопасному сезонуФото: Лия МУРАДЬЯН

– У нас третий день +26 градусов и IV класс пожарной опасности, который, вероятнее всего, перейдет в высший, V класс, если не начнутся дожди, – спрогнозировал Михаил Салфетников. – Из-за нехватки осадков у нас сейчас ситуация сложнее, чем в 2010 году. И мы обязаны не допустить повторения тех событий.

Пожарные отметили, что никого не пугают, а просто сравнивают и анализируют ситуацию. Ведь тогда тоже долго не было дождей. Насколько высока вероятность повторения сценария 2010 года, спрогнозировать сложно, но тогда страшные пожары начались из-за людей, и в этом году человеческий фактор исключать нельзя. К счастью, пока в Липецкой области лесных пожаров не было. А чтобы они не произошли, жители региона обязаны быть более ответственными.

Центр управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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