2019-04-29T16:04:14+03:00
Общество

Липчанин не смог отсудить у Медведева миллион рублей за пенсионную реформу

50-летний Юрий Перегудов требовал компенсировать моральный ущерб
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мужчина намерен обжаловать решение судаМужчина намерен обжаловать решение судаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецком областном суде рассмотрели иск к Правительству РФ в лице Дмитрия Медведева. 50-летний мужчина пытался через суд взыскать с премьер-министра 1 миллион рублей морального вреда из-за повышения пенсионного возраста.

В исковом заявлении Юрий Перегудов сослался на статью 39 Конституции, что каждому гражданину гарантируется соцобеспечение по возрасту, и на закон «о трудовых пенсиях». Истец указал, что из-за пенсионной он сможет получать пенсию на 5 лет позже. В связи с этим, 50-летний липчанин испытывает серьезные нравственные страдания. Мужчина привел данные Росстата, где средняя продолжительность жизни в РФ на 2018 год – 67.5 лет. Мужчина сильно переживает, что может не дождить до пенсии и не успеет провести время с внуками.

– На 5 лет дольше не смогу уделять внимание своим внукам, так как буду вынужден работать, чтобы не умереть от голода и иметь возможность оплачивать коммунальные платежи за жилье, – написал Юрий Перегудов. – Кроме этого потенциальные рабочие места для моих детей будут заняты людьми моего возраста, что приведет к безработице среди молодежи.

Медведев в суд не явился, его представлял по доверенности департамент социального развития. Ответчик возразил на заявление Перегудова. Представитель указал, что в Конституции границы пенсионного возраста не установлены, и государство принимает меры по улучшению материального положения пенсионеров. Представитель правительства перечислил все меры, включая повышения размера пенсий. Также ответчик отметил, что прежний возраст, 60 и 55 лет для мужчин и женщин, закрепили еще в 1928 году, когда продолжительность жизни в РСФСР была 43 года. Чиновники сослались на Конвенцию Международной организации труда, по которой можно устанавливать пенсионный возраст 65 лет и выше и просили отказать в иске Перегудову.

В итоге Октябрьский районный суд отказал Перегудову в получении морального вреда.

– В материалах дела не представлено доказательств, свидетельствующих о причинении истцу физических и нравственных страданий действиями или бездействием ответчика, – постановил суд. – Причинно-следственная связь между действиями ответчика и негативными последствиями для истца судом не установлена. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в пользу истца с Правительства Российской Федерации не имеется.

Липчанин пытался обжаловать данное решение, он защищал свои интересы сам, без адвоката. В этот понедельник, 29 апреля, в компенсации морального вреда снова отказали. Но Юрий Перегудов намерен обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто
Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя
В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке
На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»
В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев
В Липецк вернутся ночные заморозки
По периферии Липецка разложили 6 тыс. доз вакцины от бешенства
В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростков
В «Липецком» заказнике браконьеры выловили сетью 12 кг рыбы
Липчанка, участвующая в шоу экстрасенсов, призналась, что хочет убить конкурента
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Стало известно, когда в Липецке отключат горячую воду
Под Липецком в перевернувшейся машине пострадали двое детей
Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда
Под Липецком девушка выкрала из дома золото
В воскресенье в Липецкой области прошел крупный град
Под Липецком машина врезалась в церковную лавку
В Липецкой области в Дон выпустили 80 тысяч мальков сазана
В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений