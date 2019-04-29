Липчанин не смог отсудить у Медведева миллион рублей за пенсионную реформу

В Липецком областном суде рассмотрели иск к Правительству РФ в лице Дмитрия Медведева. 50-летний мужчина пытался через суд взыскать с премьер-министра 1 миллион рублей морального вреда из-за повышения пенсионного возраста.

В исковом заявлении Юрий Перегудов сослался на статью 39 Конституции, что каждому гражданину гарантируется соцобеспечение по возрасту, и на закон «о трудовых пенсиях». Истец указал, что из-за пенсионной он сможет получать пенсию на 5 лет позже. В связи с этим, 50-летний липчанин испытывает серьезные нравственные страдания. Мужчина привел данные Росстата, где средняя продолжительность жизни в РФ на 2018 год – 67.5 лет. Мужчина сильно переживает, что может не дождить до пенсии и не успеет провести время с внуками.

– На 5 лет дольше не смогу уделять внимание своим внукам, так как буду вынужден работать, чтобы не умереть от голода и иметь возможность оплачивать коммунальные платежи за жилье, – написал Юрий Перегудов. – Кроме этого потенциальные рабочие места для моих детей будут заняты людьми моего возраста, что приведет к безработице среди молодежи.

Медведев в суд не явился, его представлял по доверенности департамент социального развития. Ответчик возразил на заявление Перегудова. Представитель указал, что в Конституции границы пенсионного возраста не установлены, и государство принимает меры по улучшению материального положения пенсионеров. Представитель правительства перечислил все меры, включая повышения размера пенсий. Также ответчик отметил, что прежний возраст, 60 и 55 лет для мужчин и женщин, закрепили еще в 1928 году, когда продолжительность жизни в РСФСР была 43 года. Чиновники сослались на Конвенцию Международной организации труда, по которой можно устанавливать пенсионный возраст 65 лет и выше и просили отказать в иске Перегудову.

В итоге Октябрьский районный суд отказал Перегудову в получении морального вреда.

– В материалах дела не представлено доказательств, свидетельствующих о причинении истцу физических и нравственных страданий действиями или бездействием ответчика, – постановил суд. – Причинно-следственная связь между действиями ответчика и негативными последствиями для истца судом не установлена. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в пользу истца с Правительства Российской Федерации не имеется.

Липчанин пытался обжаловать данное решение, он защищал свои интересы сам, без адвоката. В этот понедельник, 29 апреля, в компенсации морального вреда снова отказали. Но Юрий Перегудов намерен обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.