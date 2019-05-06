2019-05-06T15:38:17+03:00
Общество

В этом году в Липецке выпустятся более 2,5 тыс. одиннадцатиклассников

В мэрии обсудили программу праздника «Липецкие зори»
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке обсудили программу на выпускнойВ Липецке обсудили программу на выпускнойФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последний звонок в школах Липецка прозвенит 23 мая для 5 тыс. девятиклассников. Одиннадцатиклассники покинут стены учебных заведений 25 мая. В этом году выпускается более 2,5 тысяч школьников.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прощания со школой пройдут, по традиции, в стенах образовательных учреждений. В некоторые школы на линейки придут руководители города и области, а также представители департамента образования.

Основной период государственной итоговой аттестации стартует сразу после праздников. Экзамены у девятиклассников начнутся с 24 мая, а у одиннадцатиклассников – с 27 мая.

Праздник выпускников «Липецкие зори» состоится 25 июня. Предварительно, в 19.30 начнется пре-пати. На площади будут работать теле-и фотозоны. А в 20.30 – основное действие. Выпускников поздравят представители администрации города и области. Пройдет чествование медалистов. Школьники станцуют вальс. В финале праздника выступят артисты, ожидается фейерверк. Вход на мероприятие – по специальным браслетам. Пройти за ограждение смогут только выпускники, педагоги и представители СМИ, прошедшие аккредитацию.

Кстати, выпускные состоятся и в детсадах Липецка. В этом году стену дошкольных учреждений покинут почти 6 тыс. малышей – на 500 больше, чем в прошлом. Праздники пройдут в конце мая. Самых активных ребятишек пригласят поучаствовать в городском Бале выпускников. Он состоится 31 мая в парке Победы, накануне Международного дня защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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