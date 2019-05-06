2019-05-06T18:09:17+03:00
Общество

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранами

Учащиеся отведали солдатской каши и померились силами на ринге [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиВ Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Открытое первенство по боксу в честь 74-ой годовщины Великой Победы состоялось в этот понедельник, 6 апреля. Мероприятие прошло на базе школы №35 села Сселки. В нем приняли участие школьники, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в локальных войнах, а также представители администрации, руководители правоохранительных органов области.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранами Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

- Не было в истории человечества более трагического события, чем Великая Отечественная война, - обратился к собравшимся начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД России полковник внутренней службы Александр Кожевников. – Сложно даже представить, через что прошли миллионы людей, принимавшие участие в тех страшных событиях. Наш с вами святой долг – хранить память об их подвиге, чтить его как пример высокого патриотизма и силы духа.

В Липецке провели турнир по боксу в честь 74-ой годовщины Великой Победы.

Александр Кожевников поблагодарил ветеранов за безграничную преданность Родине, за беззаветное мужество и мирную жизнь. А также поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Великой Победы.

На площадке перед школой выступили учащиеся. А рядом развернулась полевая кухня, где каждый желающий мог подкрепиться солдатской кашей. Рядом организовали выставку оружия.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранами Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После официальной части собравшиеся прошли в зал бокса, где состоялся турнир. Юные липчане вышли на ринг, где в поединке померились силами. После всем боксерам вручили награды и медали.

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА

- Мне 6 лет, я занимаюсь боксом с октября, - рассказал «КП-Липецк» боксер Кирилл. – Сюда меня привел дедушка, он тоже боксер. Мне нравится заниматься. Сегодня я одолел соперника. Было сложно, но я справился. Поздравляю всех с Днем Победы!

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА

Открытое первенство по боксу в честь 74-ой годовщины Великой Победы в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов
Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды
Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы
Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома
Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно
Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим
Репетиция Парада Победы изменит движение транспорта в Липецке
Трое подростков перевернулись на квадроцикле под Липецком
Бывшую сотрудницу банка под Липецком оштрафовали за кражу у вкладчиков
Бессмертный полк в Липецке пройдет по Советской до площади Петра Великого
В центре Липецка водитель сбил знак и скрылся с места ДТП
Под Липецком обокрали храм – унесли деньги из ящика для пожертвований
Липчанин ограбил кафе ради виски и рома
В Липецке начался аварийный ремонт дорог
Архитектор из Казани рассказал липчанам, как изменится Быханов сад
Огромный тополь упал на дорогу в Липецке
В воскресенье в Липецке обещают грозы и сильные порывы ветра
Под Липецком с базы отдыха угнали «Фольксваген-Туарег»
Липчанин попал в ДТП, объезжая аварию
Жители Липецка наблюдали необычный закат в виде конуса
В пятницу в Липецке до +20 градусов и сильный ветер
ДТП возле Косыревки в Липецке: "ВАЗ" всмятку, "Шкода" разбита
В Липецке на ЛТЗ огромный тополь рухнул на "Рено"
Пожар под Липецком: густой дым мешал водителям проехать участок
Субсидия на поддержку малого и среднего бизнеса увеличится до полумиллиона рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре