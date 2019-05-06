В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранами

Открытое первенство по боксу в честь 74-ой годовщины Великой Победы состоялось в этот понедельник, 6 апреля. Мероприятие прошло на базе школы №35 села Сселки. В нем приняли участие школьники, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в локальных войнах, а также представители администрации, руководители правоохранительных органов области.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

- Не было в истории человечества более трагического события, чем Великая Отечественная война, - обратился к собравшимся начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД России полковник внутренней службы Александр Кожевников. – Сложно даже представить, через что прошли миллионы людей, принимавшие участие в тех страшных событиях. Наш с вами святой долг – хранить память об их подвиге, чтить его как пример высокого патриотизма и силы духа.

В Липецке провели турнир по боксу в честь 74-ой годовщины Великой Победы.

Александр Кожевников поблагодарил ветеранов за безграничную преданность Родине, за беззаветное мужество и мирную жизнь. А также поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Великой Победы.

На площадке перед школой выступили учащиеся. А рядом развернулась полевая кухня, где каждый желающий мог подкрепиться солдатской кашей. Рядом организовали выставку оружия.

В Липецке школьники-боксеры встретились с ветеранамиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После официальной части собравшиеся прошли в зал бокса, где состоялся турнир. Юные липчане вышли на ринг, где в поединке померились силами. После всем боксерам вручили награды и медали.

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА

- Мне 6 лет, я занимаюсь боксом с октября, - рассказал «КП-Липецк» боксер Кирилл. – Сюда меня привел дедушка, он тоже боксер. Мне нравится заниматься. Сегодня я одолел соперника. Было сложно, но я справился. Поздравляю всех с Днем Победы!

В Липецке состоялся турнир по боксу среди юношейФото: Юлия КЛЮЕВА