В Липецке в День весны и труда запустили фонтаны

С самого утра в Липецке начались массовые мероприятия и развлечения в честь праздника Весны и Труда. В эту среду, 1 мая, в 9 утра трудовые коллективы и представители политических партий вышли на праздничную демонстрацию. Шествие началось на улице Гагарина. Липчане прошли по улице Зегеля до самого Городища. В мероприятии участвовало несколько тысяч человек.

Липчане отметили 1 МаяФото: Алина ПЕТРОВА

Множество развлечений для горожан подготовили на Соборной площади. С 10.00 здесь работали различные интерактивные площадки. Каждый мог найти себе досуг по вкусу. Юные липчане участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Мир глазами детей». Работала площадка для сдачи норм ГТО. Также, желающих учили оказывать первую помощь пострадавшим и рассказывали правила дорожного движения. Малышей развлекали ростовые куклы с мыльными пузырями. На сцене выступали детские коллективы. В небо выпустили десятки разноцветных воздушных шаров.

Липчане отметили 1 МаяФото: Алина ПЕТРОВА

Главным событием этого дня стал запуск фонтанов. В полдень старт работе водных комплексов дала и.о. главы города Липецка Евгения Уваркина. Под звуки аплодисментов в воздух взметнулись струи каскадного фонтана на Соборной площади. Вместе с тем, в городе заработали и другие фонтаны.

Липчане отметили 1 МаяФото: Алина ПЕТРОВА

- Радовать липчан и гостей города фонтаны будут шесть дней в неделю, со вторника по четверг с 18.00 до 22.00, с пятницы по воскресенье с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00, - сообщили в администрации города Липецка. - В понедельник их будут закрывать на профилактику. А в праздники включать на весь день – с 10.00 до 22.00.

Липчане отметили 1 МаяФото: Алина ПЕТРОВА

После, липчан пригласили спуститься к Комсомольскому пруду, чтобы пустить на воду бумажные кораблики.

А в 15.00 по Липецку проехали несколько десятков байкеров. Организаторами мотопробега «Мы – наследники великой победы» выступили представители объединения православных мотоциклистов МО «Мотобратия во Христе». Начали мотоциклисты свой путь с возложения цветов к Вечному огню и проследовали согласно маршруту пробега.