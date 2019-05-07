В Липецке прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

В 9.30 утра сотрудники Липецкого авиацентра, внутренние войска, полиция, МЧС, юнармейцы и кадеты выстроились на площади Победы.

Репетиция Парада Победы в Липецке.

Согласно репетиции, в главном Параде в этом году будет 12 коробок и в каждой по 30 человек. У Парада несколько раз прошли маршем по площади под звуки оркестра.

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Также у стелы Победы параллельно отрепетировали выступление к 9 мая творческие коллективы города.

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Всего в Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 350 человек.

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что на время репетиции площадь Победы была закрыта для транспорта. Несмотря на предупреждение, это все же вызвало пробки на дорогах в утренние часы. Сейчас площадь снова открыта, движение в городе восстановилось. Также вернулся к своим маршрутам общественный транспорт.