2019-05-07T13:24:17+03:00
Общество

В Липецке прошла генеральная репетиция Парада Победы

Площадь Победы открыли для транспорта [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Репетиция Парада Победы в ЛипецкеРепетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Репетиция Парада Победы в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

В 9.30 утра сотрудники Липецкого авиацентра, внутренние войска, полиция, МЧС, юнармейцы и кадеты выстроились на площади Победы.

Репетиция Парада Победы в Липецке.

Согласно репетиции, в главном Параде в этом году будет 12 коробок и в каждой по 30 человек. У Парада несколько раз прошли маршем по площади под звуки оркестра.

Репетиция Парада Победы в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Также у стелы Победы параллельно отрепетировали выступление к 9 мая творческие коллективы города.

Репетиция Парада Победы в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Всего в Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 350 человек.

Репетиция Парада Победы в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Репетиция Парада Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что на время репетиции площадь Победы была закрыта для транспорта. Несмотря на предупреждение, это все же вызвало пробки на дорогах в утренние часы. Сейчас площадь снова открыта, движение в городе восстановилось. Также вернулся к своим маршрутам общественный транспорт.

Репетиция программы на 9 мая в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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