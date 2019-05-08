В Липецке во время ремонта проспекта Победы автомобили пустят по соседним улицам

В эту среду, 8 мая, в администрации Липецка обсудили организацию движения транспорта по проспекту Победы во время ремонта. Собравшиеся приняли решение оставить движение автобусов по улице без изменений. В пресс-службе мэрии уточнили, что без крайней необходимости движение пассажирского транспорта перекрывать не станут. А вот остальным водителям придется выбирать альтернативные пути объезда.

Движение автомобилей пустят по соседним улицам. Это произойдет, когда на проспекте стартуют работы по устройству сетей и асфальтного покрытия. Чтобы избежать больших пробок, власти скорректируют фазы работы светофоров в районе 20, 21 и 22 микрорайонов.

В этом году планируют преобразить участок проспекта от памятника Танкистам до Кольцевой. Работы стартуют 10 мая. Специалисты демонтируют опоры контактной сети, огражденя и бордюрный камень.

Напомним, проспект Победы отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Магистраль расширят до 3 полос в каждую сторону. Прилегающую территорию благоустроят. Весь спектр работ планируют выполнить за 2 года.