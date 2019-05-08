2019-05-08T14:34:48+03:00
Общество

В Липецке во время ремонта проспекта Победы автомобили пустят по соседним улицам

По магистрали разрешат ездить лишь автобусам
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
10 Мая в Липецке на проспекте Победы стартуют ремонтные работы10 Мая в Липецке на проспекте Победы стартуют ремонтные работыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту среду, 8 мая, в администрации Липецка обсудили организацию движения транспорта по проспекту Победы во время ремонта. Собравшиеся приняли решение оставить движение автобусов по улице без изменений. В пресс-службе мэрии уточнили, что без крайней необходимости движение пассажирского транспорта перекрывать не станут. А вот остальным водителям придется выбирать альтернативные пути объезда.

Движение автомобилей пустят по соседним улицам. Это произойдет, когда на проспекте стартуют работы по устройству сетей и асфальтного покрытия. Чтобы избежать больших пробок, власти скорректируют фазы работы светофоров в районе 20, 21 и 22 микрорайонов.

В этом году планируют преобразить участок проспекта от памятника Танкистам до Кольцевой. Работы стартуют 10 мая. Специалисты демонтируют опоры контактной сети, огражденя и бордюрный камень.

Напомним, проспект Победы отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Магистраль расширят до 3 полос в каждую сторону. Прилегающую территорию благоустроят. Весь спектр работ планируют выполнить за 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Главная цель образования – формирование творческой, креативной личности
В Институте развития образования Липецкой области состоялась межрегиональная конференция «Актуальные проблемы гуманитарного и эстетического образования в условиях реализации ФГОС в контексте межпредметных связей»
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Власти Липецкой области разбираются со свалками мусора в Ельце
Липецкие киберволонтеры помогли заблокировать 13 сайтов
В Липецке пенсионерка выскочила под машину, перебегая улицу в неположенном месте
Какие улицы закроют в Липецке 9 мая и где можно будет проехать
В Липецке 9 мая ожидают грозу и сильные порывы ветра
В понедельник в Липецке ограничат движение на 2 участках
Бывший следователь возглавил управление административных органов Липецкой области
Игорь Артамонов встретился с участниками Великой Отечественной войны
В День Победы в Липецке перекроют центр города
В Липецке столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие
В Липецке 7-летняя девочка застряла между прутьями железной решетки
Под Липецком 17-летний мотоциклист врезался в легковушку
В Липецка камера сняла, как пешеход выбежал под колеса машины
Под Липецком из дома пенсионерки украли топор, ножовку и провод
В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку
Павел Путилин написал «Диктант Победы»
Вымогатели вывезли липчанина в багажнике его же машины за то, что заступился за пенсионера
Под Липецком пропала 86-летняя пенсионерка