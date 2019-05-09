Десятки тысяч липчан пришли на площадь увидеть Парад Победы

Парад Победы и митинг в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Липецке в 11.00 на площади Победы, когда на площадь вынесли Знамя Победы.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

К ограждению у площади можно было пройти только через «ворота» с металлоискателями. Несмотря на дождь и ветер, увидеть Парад пришли десятки тысяч липчан.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как известно, во время Великой Отечественной войны с территории нынешней Липецкой области на фронт ушли 250 000 человек, больше половины из них не вернулись с войны.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

В торжественной части митинга перед самыми почетными гостями – ветеранами и тружениками тыла, выступили творческие коллективы города.

Митинг в День Победы в Липецке .

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

После к собравшимся обратились председатель Липецкого областного Совета депутатов и и.о мэра города Евгения Уваркина. Врио губернатора региона Игорь Артамонов в это время принимал участие в праздновании Дня Победы в Ельце.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– Нельзя не вспомнить о самых страшных моментах Великой Отечественной войны для нашего региона, – обратился к липчанам Павел Путилин. – Самой важной частью Московского сражения стала Елецкая наступательная операция. Тогда вместе с мирными жителями погибли более 14 000 человек. Сегодня Елец с гордостью носит звание города воинской славы. Дважды подвергался оккупации наш Воловский район, где не было ни одной деревни, где бы не оставили кровавый след фашисты. Они убивали людей, сжигали дома и целые деревни. Затяжные оборонительные бои шли и в Тербунском районе. Мы преклоняемся перед подвигом и мужеством наших земляков.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– Это самый торжественный, самый дорогой и одновременной самый грустный праздник, – сказала Евгения Уваркина. – В этот день мы благодарим всех, кто на полях сражений и в тылу отстоял нашу свободу и подарил нам чистое небо. Страшные бои не затронули сам Липецк, но сражения шли близко. Более 40 000 липчан защищали нашу родину, каждый шестой не вернулся домой.

Парад Победы в Липецке .

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

После выступления начался Парад Победы. По площади маршем прошли сотрудники Липецкого авиацентра, военнослужащие, полиция, МЧС, юнармейцы и кадеты. В завершении проехала военная и другая техника времен Великой Отечественной войны, в арьергарде ехал автомобиль «Победа».

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

По окончанию Парада Победы с площади вниз по улице Советской двинулся «Бессмертный полк». Напомним, что финальной точкой сегодняшнего праздника станет салют, который прогремит в 22.00 на площади Петра Великого.

День Победы в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН