2019-05-13T10:31:54+03:00
Происшествия

Собрание жильцов на стройплощадке в Липецке обернулось дракой

В конфликт из-за стройки высоток в частном секторе пришлось вмешаться врио губернатора [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Собрание жильцов на стройке закончилось дракойСобрание жильцов на стройке закончилось дракойФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьезный конфликт разгорелся на улице Перова в Липецке, где жители частного сектора протестуют против строительства многоэтажных домов, которые должны появится в их районе. Согласно проекту, на прилегающей территории рядом с переулками Балакирева и Яблочкина должны появится два 25-этажных дома, которые возводит компания «Строймастер».

Накануне праздников, 8 мая, жители частного сектора вышли с претензиями на строительную площадку. Местные считают, что старые коммуникации в их районе не потянут две высотки, в которых будут жить около 600 человек. Также жители частного сектора уверены, что с появлением высоток их тихий частный сектор превратится в шумную и запыленную часть города.

Перед праздниками местные вышли на очередное собрание, которое закончилось дракой. С кем именно происходил конфликт на строиплощадке, официально неизвестно. По одной из версий, со старыми жителями района схлестнулись новые, которые выкупили квартиры в строящихся домах.

Конфликт на стройке в Липецке.Жители частного сектора выступили против строительства высоток

Видео конфликта очевидцы выложили в соцсети. В ситуацию пришлось вмешаться врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову, который попросил региональное управление МВД разобраться в конфликте.

– Необходимо найти зачинщиков и наказать виновных, – отметил Игорь Артамонов. – Любые конфликтные ситуации должны решаться в правовом поле и в строгом соответствии с законом.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД Липецкой области, само строительство в том районе ведется абсолютно законно – у строительной компании есть все разрешительные документы. Провели проверку и по поводу самой потасовки, как выяснилось, потерпевших в ней не было, несмотря на шокирующие кадры с криками «Убили!», в полицию с заявлением никто не обращался.

– Тем не менее сотрудники полиции будут следить за дальнейшим развитием событий на строительной площадке, – сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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