2019-05-13T13:15:14+03:00
Общество

Фото рваных матрасов в больнице Ельца шокировали чиновников

После жалоб пациентов в учреждение под Липецком завезли новые кровати и матрасы [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото группы "ДТП Елец"Фото группы "ДТП Елец"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшее воскресенье, 12 мая, в соцсетях появились фотографии из Елецкой больницы №2. На снимках в группе "ДТП Елец" - кровать на сетке, которая еле держится. Чтобы пациент не провалился, подложили деревянную основу. Состояние матраса просто поражает. Он очень грязный и в больших дырках.

Фото группы "ДТП Елец" Фото: соцсети

Фото группы "ДТП Елец"Фото: соцсети

- Хочу поделиться проблемой, с которой столкнулись в городской больнице №2 в Лучке! – пишет аноним. - Такое состояние кровати вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Мед. персонал ничем, как говорят, помочь не может! Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон .... неужели нельзя привести все это в порядок? И как быть, если на этой самой кровати человек находится сутками, пока находится на лечении?

Фото группы "ДТП Елец" Фото: соцсети

Фото группы "ДТП Елец"Фото: соцсети

На возмущение липчанина отреагировали не только пользователи соцсети, но и руководители региона. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, в Елецкой больнице №2 провели проверку.

- Взяты объяснительные от руководства больницы, - сообщили в пресс-службе. – К ответственным лицам применены дисциплинарные взыскания. Матрасы в палатах поменяли на новые. Закупают и новые кровати. В больницу они поступят в течение 14 дней.

Кстати, порванные матрасы должны были убрать ранее, а также закупить новые кровати. Еще 8 мая соответствующее распоряжение дал вице-губернатор Александр Ильин.

Грязные матрасы выкинули, завезли новые кровати Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Грязные матрасы выкинули, завезли новые кроватиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Грязные матрасы выкинули, завезли новые кровати Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Грязные матрасы выкинули, завезли новые кроватиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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