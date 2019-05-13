Проспект Победы в Липецке закроют для автомобилей до осени.

В этот день, 13 мая, в Липецке стартовал ремонт проспекта Победы. На участке в районе остановки "Памятник Танкистам" рабочие демонтируют бордюрный камень, ограждения и опоры контактной сети.

В Липецке началась реконструкция проспекта Победы.

Реконструкция началась в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы пройдут в 2 этапа. В этом году планируется реконструировать часть проспекта - от кольца "Памятника Танкистам" до Кольцевой площади. На это уйдет около 406 млн. рублей. В 2020 году работы проведут от Кольцевой до площади Победы.

В Липецке началась реконструкция проспекта ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, проспект будет расширен до 6 полос. 2 из них отдадут под общественный транспорт. Реконструируют тротуары, появится велосипедная дорожка. Сети, находящиеся под дорожным полотном, заменят. Появится новое освещение. Планируется провести комплексное благоустройство проспекта, в том числе озеленить его.

В Липецке началась реконструкция проспекта ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

- Наша задача - создать минимум проблем для наших жителей, - сообщил вице-мэр Липецка Константин Власов. - В первую очередь, проспект Победы будет закрыт для частного транспорта. Предположительно, с конца мая по сентябрь, октябрь. Мы надеемся, что для пассажирского транспорта магистраль перекроют на минимальное количество времени - от 2 недель до месяца. Трамвайное движение перекрывать не планируется.

Дублерами проспекта Победы станут улицы Индустриальная, Стаханова, Меркулова. По словам Власова, там планируют изменить организацию дорожного движения, а также фазы работы светофоров. Первый этап работ по проспекту планируют завершить в декабре этого года.