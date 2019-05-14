У жителей Липецка есть шанс увидеть полярное сияние

Этим вечером, 14 мая и в ночь на 15 мая у жителей Липецкой области есть шанс увидеть редчайшее для широт и удивительное по красоте явление – полярное сияние. 10 и 11 мая ученые зафиксировали корональные выбросы на Солнце, над которым поднялись два протуберанца. Это обернулось для Земли сильными геомагнитными бурями.

Магнитные бури достигли пика в этот вторник, 14 мая. Помимо бурь последствием подобных выбросов становится полярное сияние, которое распространяется далеко за пределы полюса и порой доходит до средних широт.

Согласно онлайн данным с магнитометров, сейчас интенсивность бури достигла индекса 7 Kp (баллов). Как поясняют астрономы, это значит полярное сияние можно будет наблюдать в средних широтах. Липецкая область находится на 53° с.ш. Если интенсивность магнитной бури увеличится до 8 баллов и продержится до темноты, то у липчан будет реальная возможность понаблюдать полярное сияние. При этом еще должно быть безоблачное небо.

Отметим, что за последние годы полярное сияние в Липецке фиксировали 17 марта в 2015 году. Тогда магнитная буря была 9 баллов и сияние дошло до 52 параллели.