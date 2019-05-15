2019-05-15T12:51:26+03:00
Общество

В этом году клещи покусали почти в 2 раза больше липчан, чем в прошлом

В Липецке и области начали проводить акарицидные обработки
Юлия КЛЮЕВА
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Клещи кусают липчанКлещи кусают липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
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К 13 мая в Липецкой области клещи покусали 1 104 человека. Из них 413 детей. Нападения клещей на липчан зарегистрированы во всех районах области. По информации регионального Роспотребнадзора, в 2018 году к этой же дате на присасывание клещей пожаловались только 663 липчанина.

За прошедшие 2 недели жители региона стали чаще обращаться к медикам с данной проблемой. 439 человек пострадали от клещей за прошедшую неделю – с 6 по 13 мая.

По состоянию на 13 мая специалисты исследовали 896 клещей. Из них 132 оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. 44 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека. 21 – моноцитарного эрлихиоза. Остальные липчане отказались исследовать клещей.

В 80,7% случаев клещи атаковали людей на территории населенных пунктов. 83,8% - на приусадебных участках и во дворах домов. 7% - на территориях садоводческих товариществ. 2,1% - в парках. 5,3% - на кладбищах. В 19,3% случаев – на природе.

Специалисты обработали от клещей 502,53 га территории Липецкой области. Единственное, к акарицидным обработкам не приступили к проведению в Добринском, Краснинском и Лев-Толстовском районах. Всего хотят обработать 600 га.

Напомним, вирус клещевого энцефалита на территории региона не циркулирует. Липчан просят быть осторожными. На природе обязательно носить одежду, которая закрывает тело. Обрабатывать личные участки от клещей, а также одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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