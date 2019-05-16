2019-05-16T15:41:45+03:00
Общество

В Липецке голодные дети жили в заваленной мусором квартире

Девочек 2 и 6 лет отправили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке голодные дети жили в заваленной мусором квартиреВ Липецке голодные дети жили в заваленной мусором квартиреФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот четверг, 16 мая, в органы опеки поступило сообщение о детях, проживающих в антисанитарных условиях в Липецке. На указанный адрес незамедлительно выехали сотрудники полиции, соцзащиты, органы опеки, а также комиссия по делам несовершеннолетних. Увиденное повергло всех в шок. Рассказанное по телефону подтвердилось.

В квартире воняло. Все помещение было завалено мусором. Внутри находились двое взрослых – мама и папа, а также их дочери – 2 и 6 лет. Родители не следили ни за жилищем, ни за девочками. Малышки выглядели неухоженно, одеты в грязную одежду. От детей, в том числе, шел специфический запах. Кроме того, девочки были голодны. Продуктов питания в квартиры не оказалось. Детям даже негде было спать.

- К нам поступил сигнал из полиции, - рассказали «КП-Липецк» в Управлении опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города. – Закон дает нам право при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей отобрать их. Прибыв на место, комиссия приняла решение, что такая угроза действительно существует. В связи с этим было незамедлительно подготовлено постановление об отобрании детей. Девочек поместили в Областную клиническую инфекционную больницу.

В настоящий момент дети находятся в руках врачей. В медучреждении юных липчанок обследуют. Специалисты органов опеки уже готовят исковое заявление об ограничении (лишении) родителей в правах. После этого сотрудники управления займутся вопросом дальнейшего жизнеустройства детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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