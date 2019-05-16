В Липецке на расселение горожан из аварийного жилья выделили 300 млн. рублей

В этот четверг, 16 мая, в Липецком горсовете состоялась внеочередная 49-ая сессия. Парламентарии внесли поправки в Бюджет города на этот года и плановый период 2020 и 2021 годов.

По информации пресс-службы горсовета, депутатам нужно было срочно изменить параметры муниципальной казны, чтобы Липецк попал в федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилья.

По словам главного городского финансиста Татьяны Григоровой, всего на расселение липчан из аварийного жилья и проведение конкурсных процедур на приобретение квартир выделят 300 млн. рублей. Из федеральной казны - 78 млн. рублей. В июне поступят еще 182 млн. Остаток – из муниципального бюджета.

Так, казна Липецка пополнится на 894 млн. рублей. Эти деньги придут из областного и федерального бюджетов. На ремонт дорог направят 299 млн. Департаменту градостроительства и архитектуры выделят 225 млн. рублей на реконструкцию проспекта Победы. 200 млн. необходимо для благоустройства городских территорий. А для благоустройства городских округов – 39 млн. рублей. Липецкий технопарк получит 128 млн.. Деньги пойдут на подготовку площадок для размещения резидентов и инфраструктуры. 3 млн. направят на организацию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. 572 тыс. рублей – на развитие физической культуры и массового спорта, организацию спортивных мероприятий.

Так, доходы составили 12 млрд. 880 млн. рублей. Расходы – 13 млрд. 738 млн. рублей. Дефицит бюджета – 858 млн. рублей.