В Липецк на фестиваль «Музей для друзей» приехал ремесленник из Литвы

В эту пятницу, 17 мая, в Липецке стартовал фестиваль «Музей для друзей». Он расположился сразу на трёх площадках областного центра: Липецком Городище, территории у Комсомольского пруда и в Нижнем парке.

Фестиваль «Музей для друзей» в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Мероприятие проходит второй год подряд. В этом году в нем участвуют более 40 музеев и порядка 150 мастеров. Самая крупная площадка - «Музей живой истории» на Городище. Пространство поделили на 25 зон. Там для липчан организовали древне-русские игры, ярмарку ремесленных изделий. На экране крутят ролики, показывая быт людей прошлых веков. На сцене выступают коллективы со всего региона.

Фестиваль «Музей для друзей» в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

С приветственным словом к гостям фестиваля обратилась директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина.

- Мы рады, что вы поддержали наши идеи, мы рады приветствовать наших участников, - сказала Ирина Сулина. - В этом году у нас гости из Литвы, Воронежа, Тамбова. Это не только музейные работники, но и музыканты, поэты, художники, ремесленники. Эта площадка не зря называется «Музей живой истории» - здесь находятся настоящие хранители традиций.

Фестиваль «Музей для друзей» в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Ремесленник из Литвы Витаутас Бутвилас показывает всем желающим, как делать посуду из коры липы. По его словам, ей пользовались в 4-8 веке, чтобы черпать воду из колодца и переливать в глиняную посуду. За счёт того, что изделие из коры всегда находилось в воде, оно набухало и почти не пропускало воду. Витаутас Бутвилас так же сказал, что приезд в наш город очень символичен для него.

- Интересное совпадение, но завтра будет 20 лет, как я делаю посуду из коры липы, - рассказал «КП-Липецк» Витаутас Бутвилас. - И вот я в Липецке, в котором очень много лип. Это прекрасно. Мне здесь очень нравится.

Фестиваль продолжится вплоть до вечера субботы, 18 мая. Принять участие могут все желающие.