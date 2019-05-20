2019-05-20T13:12:56+03:00
Общество

Турнир на "Кубок Петра 1" собрал 38 детских футбольных дворовых команд

Команды состязались на стадионе "Сокол"
Кирилл Мишин
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Турнир на "Кубок Петра" в ЛипецкеТурнир на "Кубок Петра" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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В субботу, 18 мая, на территории стадиона "Сокол" прошел турнир по мини-футболу среди детских команд. "Кубок Петра 1" уже в третий раз подряд проводит прокуратура области в рамках проекта "Вместе ради детей". По словам организаторов, главная цель турнира не только пропаганда здорового образа жизни, но, что особенно важно, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Первыми мяч разыграли прокурор области Константину Кожевникову, врио главы администрации области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного суда Иван Марков, а также Сергей Мельник, директор по безопасности Новолипецкого металлургического комбината.

Турнир на "Кубок Петра" в Липецке Фото: Прокуратура Липецкой области

Турнир на "Кубок Петра" в ЛипецкеФото: Прокуратура Липецкой области

- Прекрасная традиция. Очень хочу, чтобы традиции продолжались и множились, - сказал врио губернатора Игорь Артамонов. - Мы продолжим инвестировать в реконструкцию и строительство спортивных объектов в области. Спортивная жизнь региона заиграет новыми красками. Спортивные состязания будут проходить чаще.

Гостей и участников ждала интересная программа с показательными выступлениями специальных частей полиции. Желающие могли познакомиться со спецтехникой и примерить снаряжение. Всего турнир собрал 38 детских дворовых команд со всей области.

Турнир на "Кубок Петра" в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Турнир на "Кубок Петра" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

В общей группе первое место досталось команде из города Грязи, среди четырех девичьих команд победителем стала команда «Арсенал» из Грязей. Среди команд воспитанников детских домов и школ-интернатов одержала победц команда детского дома села Борино.

Все победители и призеры получили призы, кубки, сертификаты, медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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