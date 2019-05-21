В Липецке разбираются с очередями в поликлинике, куда люди приходят в 4 утра

В понедельник, 20 мая, в социальных сетях появились жалобы липчан на очереди в Липецкой городской поликлинике №5, которая находится на проспекте Победы. Жалобы подкреплялись фото, где видно, что коридоры медицинского учреждения заполнены людьми. Причем, по словам пациентов, они приходят к еще закрытому зданию поликлиники в 4 утра и занимают живую очередь, чтобы взять талон на электронную очередь, когда поликлиника откроется.

Фото очередей опубликовали в соцсетяхФото: Скриншот сайта

Жители других районов Липецка отметили, что аналогичная ситуация складывается почти в каждой городской поликлинике.

– В любой поликлинике точно такая же ситуация с очередями по утрам, – пишут измученные пациенты. – Дело в том, что талоны можно взять только утром, да и то очень лимитировано. Специалистов узких не хватает, запись на целый месяц разбирается буквально за час. Особенно жесткая ситуация по понедельникам, когда дают дополнительные талоны на неделю, не успел взять талон – жди еще неделю нового лимита.

Прикрепленные к пятой поликлинике липчане считают, что учреждение перегружено и не способно охватить все население района. По словам пациентов, в очередях не редко случаются драки.

Фото очередей опубликовали в соцсетяхФото: Скриншот сайта

Конкретно по поликлинике №5 в администрации Липецкой области отметили, что информация об очередях с 4-х утра не совсем верно отражает реальную картину.

– Действительно, в 7-30 начинают формироваться очереди, когда люди только заходят в здание и обращаются в регистратуру, – прокомментировали в администрации. – Главному врачу было сделано замечание. И дано поручение улучшить диспетчеризацию потоков пациентов и работу дежурного администратора. Но об очередях с 4-х часов утра речи не идет.

Также чиновники отметили, что нормативы по количеству обслуживаемого населения в данной поликлинике далеки от максимальных. Тем не менее власти согласились, что очереди – это общая проблема для многих бюджетных учреждений. Ситуация в поликлинике №5 находится на контроле областного управления здравоохранения.

В 10.20 очереди уже меньшеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

На опубликованном администрацией фото ситуация уже не такая страшная, как на кадрах в соцсетях. В администрации уточнили, что на фото коридор той же поликлиники только в 10.20 утра.