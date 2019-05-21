Липецкие автоинспекторы догнали и потушили горящий на трассе «КамАЗ»

Происходящее на трассе в Елецком районе Липецкой области больше походило на кадры из голливудского блокбастера. Там на трассе «Дон» сотрудники автоинспекции гнались за горящим «КамАЗом», чтобы потушить грузовик.

Подробности рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. Все случилось в понедельник, 20 мая, на 401 километре федеральной трассы, где несли службу инспекторы ДПС капитан полиции Роман Архипов и лейтенант полиции Константин Красов. Примерно в 14.00 полицейские заметили, как из движущегося «КамАЗа» валит черный дым и решили поехать за грузовиком. Приблизившись, автоинспекторы увидели, что машина горит открытым огнем – языки пламени выбивались между кабиной и кузовом.

Водитель, как «призрачный гонщик», несся по трассе, не замечая пожара. Автоинспекторы пытались через громкоговоритель привлечь его внимание, но водитель ничего не слышал и не останавливался. Тогда автоинспекторам пришлось догнать и остановить горящий «КамАЗ».

Остановив машину, дорожные полицейские тут же кинулись к грузовику с огнетушителями, к ним присоединился и ошарашенный водитель, Алексей Есиков. Совместными усилиями стражам порядка и камазисту удалось сбить пламя. Благодаря решительным автоинспекторам, пожар на трассе обошелся без жертв и серьезного ущерба.

– Мы очень благодарны сотрудникам ГИБДД, которые заметили возгорание и приняли участие в ликвидации пожара, – сказал владелец «КамАЗа» Юрий Ермолин. – Тем самым спасли не только транспортное средство, но и реально уберегли от большой беды его водителя. Оперативные действия дорожных полицейских достойны похвалы и поощрения.

Сами участники необычной погони признались, что раньше тушить пожар собственноручно им не приходилось. Как отметили в ведомстве, капитан Роман Архипов и лейтенант Константин Красов на хорошем счету в подразделении, опытные, с многолетним стажем службы – в экстремальной обстановке действовали уверенно и слаженно, что способствовало благоприятному завершению опасного инцидента.