Участники со всей России и зарубежья съехались в ЛГПУ на «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения»

В Липецкой области на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел XV Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения «Русская словесность как основа Русского мира».

В этом году форум собрал священнослужителей, деятелей науки, образования, культуры, аспирантов и студентов из Болгарии, Франции, Китая, КНР и Украины. Также на форум приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Рязани, Белгорода, Курска, Омска, Краснодара, Владивостока и других городов России. Всего форум собрал 500 человек.

После открытия, которое проходило в концертном зале ЛГПУ, на форуме организовали работу 9 секций и круглого стола. Большой интерес вызвали мастер-классы и открытые лекции кандидатов и докторов наук, а также преподавателей известных вузов. Также в рамках форума прошел премьерный показ фильма «Отец Никон» и показы православных мультфильмов из цикла «О православных святынях России».

«Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения»Фото: ЛГПУ

Пленарное заседание форума прошло 17 мая. После молебна святителю Тихону Задонскому к участникам форума обратились и.о. ректора ЛГПУ Нина Федина, епископ Елецкий и Лебедянский Максим, викарий Липецкой епархии епископ Усманский Евфимий и заместитель главы администрации Липецкой области Александр Костомаров.

За большой вклад в организацию и проведение Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» и.о. ректора Нину Федину удостоили медали Липецкой епархии РПЦ святителя Тихона Задонского I степени.

На пленарном заседании выступила Лоранс Гийон – православная француженка. Она покинула Францию и обрела духовную родину в России, в Переславле-Залесском.

– Ее размышления о Франции и России, вызванные пожаром в Нотр-Даме, напомнили нам, русским, о величайшем духовно-культурном наследии, приобщение к которому жизненно необходимо подрастающим поколениям как противоядие против лжи и грязи всемирного «общества потребления», вытравившего в некогда христианских народах саму возможность вспомнить о своих духовных корнях и обрести свое подлинное «я» – отметили участники форума.

Кроме этого преподаватели ведущих вузов, научные сотрудники и преподаватели иностранных языков говорили о русской словесности, русской православной духовности и религиозном образовании.

«Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения»Фото: ЛГПУ

Третий день чтений проходил в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре. Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий отслужил молебен перед мощами святителя Тихона Задонского и вручил награды Липецкой епархии организаторам и участникам чтений.

– Сегодня международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» является постоянно действующей площадкой, объединяющей конструктивные силы в сфере науки, культуры и образования, способствует достижению соборности, объединению народа в деле сохранения традиционных духовных ценностей, которые лежали в основе формирования Русской цивилизации, Русского мира, – отметили в пресс-службе ЛГПУ. – В условиях глобального кризиса форум становится фактором духовной и культурной безопасности России, помогает укрепиться в любви к Отечеству, пробуждает желание изучать свою историю, национальную культуру, укреплять национальное самосознание и веру.