Администраторы групп ВК грязно вымогают деньги у липчанок

В редакцию «КП-Липецк» обратилась жительница областного центра, Анастасия. 20-летняя девушка стала жертвой клеветы в соцсетях.

– Вечером мне пришло сообщение с незнакомой страницы в ВК, после которого я не могла уснуть всю ночь, – рассказывает Анастасия. – Какая-то женщина написала, что обо мне хотят разместить пошлый пост в закрытой группе с соответствующим контентом. Я сначала не поверила, тогда она прислала мне скриншот.

Вымогают деньги в соцсетяхФото: Скриншот сайта

На скрине действительно присутствовало фото Анастасии, взятое с ее страницы, а в подписи некий аноним указал ссылку на страницу, имя и порочащую честь информацию с употреблением нецензурной лексики. Паблик местный, липецкий.

Незнакомка по имени Оксана представилась администратором данной группы. Девушка сообщила, что автор текста есть в друзьях на странице жертвы. После Оксана спросила, что делать с этой информацией. Анастасия, естественно, попросила все удалить, и тут стала ясна конечная цель переписки.

Оказалось, что удалить можно, но не просто так.

– Я могу удалить пост и сказать, кто это сделал, чтобы только это осталось между нами, – ответила администратор и добавила. – Помогу за символическую плату – 400 рублей.

Вымогают деньги в соцсетяхФото: Скриншот сайта

Анастасия принципиально не стала платить, девушка пояснила вымогательнице, что это незаконно, и еще раз попросила удалить оскорбительный пост. После администратор группы перестал выходить на связь. Кстати профиль у Оксаны в ВК закрыт, на главном фото женщина с ребенком, но не факт, что автор указал реальные данные и не использует чужую фотографию для маскировки.

– Конечно, это очень неприятно, когда на тебя льют такую грязь незнакомые люди, когда твое фото выставляют в пошлых группах и придумывают гадости, но я не буду платить вымогателям, – справедливо считает девушка. – Я уверена это сделали специально, чтобы срубить с меня деньги, скорее всего, они так зарабатывают.

Кстати подозрения Анастасии небезосновательны: «КП-Липецк» уже писала о подобных вымогательствах в соцсети, только жертвами становились подростки, а деньги требовали с родителей. Напомним, что в 2018 году из-за этого в Липецке заблокировали несколько таких групп.

Вымогают деньги в соцсетяхФото: Скриншот сайта

В полиции пояснили, что на поводу у вымогателей идти не нужно, необходимо защищать свои права по закону. Данные действия могут попадать сразу под несколько статей УК: вымогательство, мошенничество и распространение порочащей информации.

– В таких случаях необходимо писать заявление в полицию, – пояснила начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – По факту будет проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

После заявления правоохранители найдут автора сообщения в любом случае.