Юные липчане установят рекорд России, изобразив на асфальте 1000 рисунков

В это воскресенье, 9 июня, в Липецке пройдет семейный фестиваль «Город счастливых детей». Напомним, мероприятие перенесли с 1 июня из-за непогоды.

Праздник стартует на Соборной площади в 11.00. В 12.00 участники фестиваля пройдут колонной до Городища вместе с Чебурашкой, Крокодилом Геной, Вини-Пухом, Пятачком, Волком и Зайцем. Ребятам, желающим участвовать в конкурсе на лучший костюм, следует прийти в нарядных образах.

В 12.30 на Липецком Городище начнется концертная программа, заработают интерактивные площадки. В зоне развития детей ждет школа английского, роботехника и научные эксперименты. В зоне творчества для юных липчан выступят танцевальные коллективы, организуют выставку картин и мастер-классы. В зоне красоты – аквагрим и мехенди, девочкам заплетут косички. В зоне спорта ребят ждут активные игры и йога. Самые грандиозные события произойдут в зоне «Непослушания». Там соберутся около 100 аниматоров и ростовых кукол.

В 13.00 на сцене начнется концерт. С 15.00 до 16.00 пройдет широкомасштабный конкурс детского рисунка. Планируется, что юные участники фестиваля нарисуют более 1000 изображений. Тогда показатель зафиксирует представитель Книги рекордов России. А липчанам вручат сертификаты участников.

В 16.00 под открытым небом покажут легендарные мультфильмы, которые в этом году празднуют 50-летие: «Ну, погоди!», «Винни-Пух и все-все-все», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Умка». Также липчане увидят новые анимационные сериалы: «Оранжевая корова», «Пиратская школа» и «Простоквашино».