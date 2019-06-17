2019-06-17T13:10:22+03:00
Происшествия

В Липецкой области задержали участника банды, которая жестоко пытала и убила семью 10 лет назад

Последний фигурант прятался в Тамбовской области под чужой фамилией [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Последний фигурант спустя 10 лет во всем созналсяПоследний фигурант спустя 10 лет во всем созналсяФото: скрин с видео
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В Липецкой области задержали последнего участника кровавой расправы над семьей, которая произошла 10 лет назад. Все это время мужчина находился в федеральном розыске. Чудовищное преступление произошло в декабре 2008 года в селе Горицы Добровского районе, где пятеро цыган из Лебедянского района решили ограбить семью.

Цыгане узнали, что у пожилых пенсионеров хранятся сбережения в доме. Вечером 27 декабря приятели приехали в село, спрятали машину в неприметном месте и пошли к дому пенсионеров. Молодые люди сказали, что их машина сломалась, и попросились переночевать. Одна из участниц банды, тогда еще 35-летняя женщина, торговала в том селе одеждой, хозяйка дома ее узнала, поэтому без опаски пустила компанию переночевать.

В доме отморозки дождались, когда хозяева потеряют бдительность и напали на семью. Гости схватили 86-летнего мужчину, его 79-летнюю супругу и 45-летнего сына, членов семьи связали и стали требовать деньги. Затем изверги перешли к чудовищным пыткам. Пожилой женщине сломали позвоночник, а после задушили на глазах у мужа и сына, тем же путем расправились со стариком и мужчиной.

Покончив с семьей, негодяи нашли в доме почти 100 000 рублей и ценные вещи. Уходя, они открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу. Так убийцы надеялись, что пожар уничтожит все следы преступления. Но дом не взорвался. Тела родителей и брата нашла утром дочь, которая приехала встретить Новый год с семьей.

Задержали последнего участника жестокого убийства 10-летней давности.Видео: СК России

Тогда в СК создали следственно-оперативную группу. В ходе расследования соседи рассказали, что пожилые супруги сдавали жилье приезжим цыганам, которые занимались торговлей. Это и стало отправной точкой в расследовании. В мае 2009 года следователям удалось задержать почти всех участников жуткой расправы.

Четверо цыган, включая женщину, так и не признали вину. Но доказательств собрали достаточно, в итоге они получили 74 года тюрьмы на четверых. Пятый участник налета успел сбежать. Больше 10-лет он находился в федеральном розыске. В итоге 34-летнего мужчину задержали на территории Тамбовской области, где он жил под чужим именем.

Как сообщили в пресс-службе СКР, он признался в содеянном и подтвердил показания в доме, где все произошло. Фигуранта взяли под стражу. За групповой разбой с применением насилия, групповое убийство троих человек с разбоем, по 162 и 105 статьям, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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