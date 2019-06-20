В Липецке отремонтировали 4 из 17 дорог в рамках национального проекта

На 4 из 17 объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» завершили основной объем работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка. В ближайшее время обновят еще 10 магистралей. Все работы идут по графику.

В районе ЛТЗ привели в порядок улицу Жуковского. Исчезли выбоины и трещины на проезжей части. Высота и углубление люков теперь совпадает с уровнем дороги. А специалисты ресурсоснабжающих организаций уложили плиты, накрывающие тепловую камеру, расположенную рядом с дорогой. На улице Краснозаводская рабочие завершили устройство выравнивающего слоя.

На Силикатном обновлена проезжая часть улицы Кирпичная. На дорогу нанесли разметку, выполненную из современного износоустойчивого материала. Также работы завершена на улице Гоголя, 40 лет ВЛКСМ.

На 90% уложили верхний слой асфальта на Титова. Там же обустроят парковочные карманы. Возле ТРЦ оборудовали дополнительное уширение для парковки. На улице 40 лет Октября рабочие начали укладывают выравнивающий слой. На Кузьминской ремонтируют основание проезжей части.