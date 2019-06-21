В Липецке хотят обновить 3 футбольных поля

В Липецке хотят реконструировать 3 футбольных поля. К такому решению пришли участники совещания в мэрии под руководством и.о. главы города Евгении Уваркиной в минувший четверг, 20 июня.

Собравшиеся говорили о том, что в областном центре не хватает спортзалов для зимних занятий, покрытия футбольных полей сильно изношены, а у тренеров и персонала, обслуживающего стадионы, низкая зарплата.

По словам Евгении Уваркиной, создание единого управления хозяйственного обслуживания спортивных объектов позволит решить множество проблем. Например, пересмотреть штатное расписание и увеличить зарплату тренерам. Кроме того, если присвоить городу статут регионального центра подготовки футболистов, то Липецку откроются дополнительные возможности.

По информации пресс-службы мэрии, специалистам поручили просчитать и сравнить инвестиционные и эксплуатационные расходы на устройство и содержание покрытия, обогрев поля и возведение купола, на технику по уходу за газоном, освещение, ограждение, раздевалки.

Власти планируют заняться реконструкцией полей ФОК "Пламя", спорткомплекса "Сокол" и стадиона "Литейщик" на Сырском Руднике. На финансирование привлекать деньги федерального бюджета, дополнительные инвестиции.