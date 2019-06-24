Семь кандидатов на пост губернатора Липецкой области подали документы в избирком

Семь кандидатов заявили об участии в выборах губернатора Липецкой области за неделю, с 14 по 22 июня.

Первым подал документы в региональный избирком 42-летний Сергей Токарев – депутат областного Совета. секретарь комитета Липецкого областного отделения партии «КПРФ». Он подал документы 14 июня.

19 июня свою кандидатуру на пост главы региона выдвинул 36-летний Олег Хомутинников – депутата Липецкого областного Совета депутатов на постоянной основе выдвинули на общем собрании партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

В тот же день, 19 июня, подал документы в избирательную комиссию временно исполняющий обязанности губернатора 52-летний Игорь Артамонов. Его кандидатуру выдвинули 14 июня на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

21 июня уведомила избирком о своем участии 49-летняя Лариса Ксенофонтова – депутат областного Совета, заместитель председателя комитета облсовета по социальным вопросам, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В тот же день, 21 июня, свою кандидатуру на пост главы региона выдвинул 55-летний Евгений Тратьяков – директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше», председатель регионального отделения партии «Аграрная партия России».

В субботу, 22 июня, документы в избирательную комиссию подал 53-летний Вадим Давыдов – директор общества с ограниченной ответственностью «СТД – ДЕВЕЛОПМЕНТ» идет на выборы главы региона от партии «Казачья партия Российской Федерации».

Также 22 июня подал документы в избирком 42-летний Александр Шерин – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по обороне, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, член партии ЛДПР.

Отметим, что процедура выдвижения кандидатов на пост губернатора Липецкой области началась в избирательной комиссии 12 июня. Прием документов завершится 11 июля в 18.00.